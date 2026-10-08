También será el debut de Charli xcx en el festival argentino. La artista británica es una de las figuras destacadas del pop contemporáneo y formará parte de una programación que incluye distintos estilos musicales.

Travis Scott y The Killers, entre los nombres principales

El lineup también tiene como uno de sus principales artistas a Travis Scott, uno de los referentes del rap estadounidense. A su vez, The Killers, la banda liderada por Brandon Flowers, regresará al festival con canciones como Mr. Brightside, Somebody Told Me y Human.

La programación completa de las tres jornadas de Lollapalooza Argentina 2027.

Otro de los regresos destacados será el de Queens of the Stone Age, que volverá a presentarse en la Argentina después de nueve años. La banda estadounidense forma parte de la programación junto con The Neighbourhood, Fontaines D.C., Cage the Elephant, Leon Bridges y Dominic Fike, entre otros.

El festival también contará con la presencia de David Guetta, The Prodigy, RAYE, Lola Young, Geese y Rawayana. Además, el estadounidense Sombr llegará por primera vez a la Argentina, impulsado por sus canciones Back to Friends y Undressed.

El género electrónico contará con varios representantes dentro de la programación. Entre ellos aparecen Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Carlita, Tiga y Ninajirachi.

En cuanto a la escena argentina, además de Tini se presentarán Dillom, Usted Señalemelo, K4OS y Un Poco de Ruido. La grilla nacional se completa con Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofía Mora y Las Sombras, entre otros.

Cuándo y cómo comprar las entradas

Con el anuncio del lineup, la organización confirmó que ya está disponible la Preventa 3, que se comercializa exclusivamente a través de All Access. Los tickets pueden adquirirse en seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

Por ahora, la organización no informó qué artistas tocarán en cada jornada ni los horarios de los shows. Esa información será comunicada más adelante.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, Flow transmitirá en vivo las tres jornadas del festival para Argentina, Uruguay y Paraguay, con shows de los diferentes escenarios y contenidos exclusivos.