Los 15 de Indiana, la hija de Nicole Neuman y Fabián Cubero

Dia de muchas sorpresas y sobre todo mucho Amor Feliz feliz 15 amor mio @cubero.indiana Verte feliz es todo.mp4

Fue justamente su tía Soledad quien subió las únicas imágenes que se conocieron del festejos de Indiana Cubero en el esperado día de sus quince años. En su cuenta personal de Instagram se pudo ver un breve video en donde la joven quinceañera es sorprendida por la llegada -desde Mar del Plata- de su tía paterna y sus sobrinos.

Indi 2.png Indiana Cubero, en sus 15, junto a su hermanas, su tía y sus primos

Durante la reunión íntima junto a sus amigos del colegio y sus hermanas, Indiana recibió una visita sorpresa que la emocionó y la hizo -visiblemente- muy feliz. Fue cuando llegó Soledad Cubero -hermana de su papá- junto a sus hijos -los primos de Indi y sus hermanas- que viven en Mar del Plata.

El día terminó a las 20:30, con un pequeño festejo familiar en un famoso restaurante de la zona de Pilar, en donde Indiana estuvo acompañada por sus hermanas, Fabián, Mica, Soledad, y sus primos.

Captura de pantalla 2023-10-19 a las 08.48.10 1.png

Los festejos de los 15 de Indiana seguirán el sábado, en la casa de Pilar donde convive con su papá Fabían, Mica Viciconte y su hermanito Luca. Allí habrá juegos inflables y también llegará toda la familia Cubero desde Mar del Plata, en total se calcula que habrá unas 60 personas.

No habrá vestido especial, ni vals para la cumpleañera, solamente serán sus compañeros del colegio y sus familiares cercanos.

image.png

Nicole Neuman -que no ve a su hija mayor desde hace un año- habría empezado a comunicarse con Indiana a través de Whatsapp, subió un posteó a su cuenta personal de Instagram, en donde se la puede ver a ella junto a su hija en distintos momentos de su vida junto al texto "Felices 15 mi reina !!!! @cubero.indiana. Quien me dio el título de “Mamá“ quien me mostró ese sentimiento de “amor incondicional” por primera vez en mi vida. Que seas siempre muy feliz !!! Te amo !"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Unteruberbacher (@nikitaneumannoficial)

Según trascendió, la joven Indiana estaría analizando reencontrarse frente a frente con su madre cara a cara, antes de su boda por civil con Manu Urcera -el próximo 8 de noviembre- en una bodega neuquina.

Son tiempos fuertes para Nicole, ante su boda y también ante su deseo profundo de ser madre, para lo cual sigue insistiendo con tratamientos de fertilidad. Y justamente en el día del cumpleaños de 15 de su hija mayor, estuvo haciendo un vivo en su Instagram sobre el tema de adopción de hijos adolescentes para una ONG.