Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este fin de semana largo las mesas de Mirtha y Juana se preparan para recibir a un grupo de figuras vinculadas al mundo del espectáculo y el periodismo.
La producción de "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana" ya confirmó las mesas para el fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de agosto por El Trece. Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale reunirán a figuras del espectáculo, el periodismo y el entretenimiento para debatir la actualidad, compartir anécdotas y generar el clásico clima de las “mesazas”.
Visitarán a "La Chiqui", a las 21:30 del sábado 15, la actriz y cantante Romina Gaetani, la periodista de investigación, abogada y politóloga Camila Dolabjian, el reconocido periodista deportivo Gastón Edul y la actriz española de cine y televisión Blanca Oteiza, exesposa del actor argentino Miguel Ángel Solá y madre de sus dos hijas.
El domingo 16 de agosto, desde las 13:45, será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una mesa integrada por varias figuras vinculadas al mundo del espectáculo y el entretenimiento.
“Almorzando con Juana” dirán presente bailarina y panelista Silvina Escudero -actualmente en "Polémica en el Bar" en América TV-, el actor argentino César Bordón protagonista de ficciones locales y de proyección internacional (interpretó a Hugo López, el mánager del cantante mexicano en la biopic "Luis Miguel: la serie"), la actriz, guionista, directora y dramaturga Jazmín Stuart, el cantante Agustín Bernasconi y el influencer Enzo Aguilar (panelista de "BTV" en América TV).
Ambos programas mantienen el formato clásico que caracteriza a las emisiones de Mirtha Legrand y JuanaViale, una conversación franca y abierta, análisis de la actualidad y el habitual intercambio de opiniones entre invitados de diferentes generaciones y profesiones.
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