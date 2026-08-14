Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este fin de semana largo las mesas de Mirtha y Juana se preparan para recibir a un grupo de figuras vinculadas al mundo del espectáculo y el periodismo.

La producción de "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana" ya confirmó las mesas para el fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de agosto por El Trece. Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale reunirán a figuras del espectáculo, el periodismo y el entretenimiento para debatir la actualidad, compartir anécdotas y generar el clásico clima de las “mesazas”.