Espectáculos |

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este fin de semana largo las mesas de Mirtha y Juana se preparan para recibir a un grupo de figuras vinculadas al mundo del espectáculo y el periodismo.

La producción de "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana" ya confirmó las mesas para el fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de agosto por El Trece. Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale reunirán a figuras del espectáculo, el periodismo y el entretenimiento para debatir la actualidad, compartir anécdotas y generar el clásico clima de las “mesazas”.

Visitarán a "La Chiqui", a las 21:30 del sábado 15, la actriz y cantante Romina Gaetani, la periodista de investigación, abogada y politóloga Camila Dolabjian, el reconocido periodista deportivo Gastón Edul y la actriz española de cine y televisión Blanca Oteiza, exesposa del actor argentino Miguel Ángel Solá y madre de sus dos hijas.

ADEMÁS: "Barbie 2" en crisis, peligra la secuela

El domingo 16 de agosto, desde las 13:45, será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una mesa integrada por varias figuras vinculadas al mundo del espectáculo y el entretenimiento.

“Almorzando con Juana” dirán presente bailarina y panelista Silvina Escudero -actualmente en "Polémica en el Bar" en América TV-, el actor argentino César Bordón protagonista de ficciones locales y de proyección internacional (interpretó a Hugo López, el mánager del cantante mexicano en la biopic "Luis Miguel: la serie"), la actriz, guionista, directora y dramaturga Jazmín Stuart, el cantante Agustín Bernasconi y el influencer Enzo Aguilar (panelista de "BTV" en América TV).

César Bordón

César Bordón

Ambos programas mantienen el formato clásico que caracteriza a las emisiones de Mirtha Legrand y JuanaViale, una conversación franca y abierta, análisis de la actualidad y el habitual intercambio de opiniones entre invitados de diferentes generaciones y profesiones.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados