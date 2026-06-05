Los invitados de Mirtha Legrand y Juanita Viale

El domingo 7 de mayo, desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por figuras vinculadas al espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo.

Entre los invitados confirmados estarán las actrices Patricia Palmer -protagonista, junto a Mario Pasik, de la obra "Adán y Eva, un amor de aquellos!"-, Minerva Casero -figura central del musical "Anastasia"-, el actor Dan Breitman -integrante del numeroso elenco de la comedia “La Función que sale Mal”- y Mery del Cerro -y la modelo y actriz Rocío Robles, actual novia de Adrián Suar.

image Rocío Robles y Adrián Suar

Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.