Los invitados de Mirtha Legrand y Juanita Viale

En el primer fin de semana de junio, la Chiqui y su nieta serán las anfitrionas de las más tradicionales comidas de la televisión argentina.
Este sábado 6 de junio, a las 21:30 por El Trece, la legendaria actriz y conductora Mirtha Legrand -ganadora del Premio Martín Fierro a la Labor Periodística Femenina 2025- encabezará una nueva emisión de su programa con cuatro invitados muy especiales que analizarán el hecho policial de la semana: el asesinato de la joven Agostina Vega
La Chiqui recibirá en su #mesaza al periodista y abogado Luis Novaresio -reciente ganador del Martín Fierro de Oro de Portales Web y también, el de Mejor Periodista-, la cronista estrella de la calle de Radio Mitre, Mercedes Ninci, la cronista estrella de la calle y de los tribunales de Comodoro Py para en A24-, la Mercedes Ninci y el periodista de policiales Mauro Szeta, actualmente conduciendo "La Mañana de Lape", en América TV.
Además, el cuarto invitado en la mesa será Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso, la mujer asesinada en 2006 en Río Cuarto, Córdoba.
El domingo 7 de mayo, desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por figuras vinculadas al espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo.
Entre los invitados confirmados estarán las actrices Patricia Palmer -protagonista, junto a Mario Pasik, de la obra "Adán y Eva, un amor de aquellos!"-, Minerva Casero -figura central del musical "Anastasia"-, el actor Dan Breitman -integrante del numeroso elenco de la comedia “La Función que sale Mal”- y Mery del Cerro -y la modelo y actriz Rocío Robles, actual novia de Adrián Suar.
Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.
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