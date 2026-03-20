Los invitados que estarán con Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Los ciclos de El Trece presentarán invitados con perfiles distintos: una noche marcada por el humor y un almuerzo con fuerte presencia artística y musical.
Los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen confirmadas sus mesas para el fin de semana del 21 y 22 de marzo, con invitados que reflejan dos estilos bien diferenciados dentro de un mismo formato televisivo.
El sábado desde las 21:30 Mirtha Legrand apostará a una emisión con eje en el humor, al recibir a MIDACHI y a Gladys Florimonte. La presencia del trío humorístico, junto a una actriz reconocida por sus personajes, anticipa una mesa enfocada en el entretenimiento y las anécdotas.
MIDACHI, integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, vuelve a compartir una mesa televisiva, algo que suele despertar interés por su historia y sus diferencias públicas en algunos temas, que en ocasiones aparecen en el intercambio.
El el domingo a partir de las 13:45, Juana Viale presentará una mesa más heterogénea con Carolina Papaleo, Antonio Birabent y Martín Slipak, a los que se suma el dúo Ca7riel & Paco Amoroso.
El dúo que llega tras presentar su nuevo álbum y realizar una visita sorpresa a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada.
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