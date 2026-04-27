Teté Coustarot habló sobre la salud de Mirtha Legrand

Al consultarla sobre el esperado regreso de Mirtha Legrand a la conducción de su programa en la pantalla chica, Teté confirmó que la vuelta será cuando el equipo médico de la diva lo autorice "Volverá cuando esté mejor, el médico le diga y se le vaya el catarro".

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Por otra parte, Coustarot aprovechó el momento del Martín Fierro de la Moda para pedir por el sector textil argentino y destacó la importancia de visibilizar el trabajo de los diseñadores nacionales.

"Estoy contenta y feliz de pasar una noche con toda la gente de la moda, que ha sido mi medio de vida durante muchos años. Me parece que en este momento hay que apoyarlos más que nunca porque están pasando situaciones complejas" y remarcó la crisis que atraviesa el rubro textil y de diseño en el Argentina.