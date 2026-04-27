Teté Coustarot habló sobre la salud de Mirtha Legrand

La conductora llevó tranquilidad sobre la salud de "la Chiqui" y desestimó cualquier tipo de rumor sobre la legendaria conductora.
Teté Coustarot pasó por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 que se entregaron anoche en los estudios de Telefe en Martínez -Pcia. de Buenos Aires- y habló sobre el presente de la industria de la moda argentina y dio detalles sobre el estado de salud de su gran amiga, Mirtha Legrand.
“Está mucho mejor. Está bárbara” expresó la conductora de "Argentina de película" los sábados por América TV, sobre la salud de "la Chiqui" y justificó la ausencia de leyenda de la televisión, debido a las condiciones climáticas "Con este día, imaginate que no puede venir. Ella está en mi terna; ojalá que gane ella, eso es todo lo que te digo" confesó con afecto.
Al consultarla sobre el esperado regreso de Mirtha Legrand a la conducción de su programa en la pantalla chica, Teté confirmó que la vuelta será cuando el equipo médico de la diva lo autorice "Volverá cuando esté mejor, el médico le diga y se le vaya el catarro".
Por otra parte, Coustarot aprovechó el momento del Martín Fierro de la Moda para pedir por el sector textil argentino y destacó la importancia de visibilizar el trabajo de los diseñadores nacionales.
"Estoy contenta y feliz de pasar una noche con toda la gente de la moda, que ha sido mi medio de vida durante muchos años. Me parece que en este momento hay que apoyarlos más que nunca porque están pasando situaciones complejas" y remarcó la crisis que atraviesa el rubro textil y de diseño en el Argentina.
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