MasterChef Celebrity: Sofi Martínez es la nueva eliminada

Luego de un intenso debate entre los chefs, el italiano Donato de Santis convocó a Sofía Gonet, la Joaqui y Evangelina Anderson y les anunció “Qué trío, tres mujeres power, pusieron todo hoy para demostrar a ustedes mismas que pueden hacer platos ricos, que abren la puerta para que ustedes sigan la próxima semana”.

Por su parte, Germán Martitegui llamó al Turco Husaín y Marixa Balli -que pasaron al frente abrazados- y les dijo “Dos platos interesantes. Sigan así, el estudio y la práctica los van a llevar adelante, piensen en la final” confirmándoles que continuaban en la competencia.

Para terminar, Damián Betular llamó a Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas y Sofi Martínez, y les aclaró que en los tres platos hubo cosas que no le cerraron “Ian, una semana más, podes volver a tu estación”, fue el primer anunció del jurado pastelero.

“Son dos participantes que, con algunos traspiés, progresaron un montón. Nos costó ponernos de acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo y uno de ustedes abandona la competencia” y luego de una pausa, el jurado confirmó que “El participante que abandona Masterchef Celebrity es Sofi”.

A escuchar las palabras de Betular, Miguel Ángel Rodriguez abrazó a Sofi Martínez y que le confesó que su corazón le estaba latiendo muy fuerte.

A la hora de la despedida, Donato De Santis le dijo “Sos una gran profesional. Todos los que pasan por Masterchef dejan una huella y vos no sos una excepción”, mientras que Damián Betular la felicitó porque vio que gracias al programa se empezó a copar con el programa y la cocina “Nos diste unos platazos increíbles, te queremos mucho, gracias por venir a Masterchef, esta es tu casa”.

Para terminar, Germán Martitegui le dijo “Fue muy lindo tenerte acá, las primeras semanas pensaba que te estabas por ir todo el tiempo. Sos muy deportiva, competitiva sanamente y fuiste ganando semana a semana tu lugar. Creo que vos ganaste y la gente ganó porque te conoció”.

En su despedida, Wanda Nara destacó que Masterchef Celebrity permitió conocer a la verdadera Sofi. Antes de irse de las cocinas, la participante expresó -con un nudo en la garganta- que, al venir del palo del periodismo, el protagonista suele ser el otro y acá ella tuvo que sacar su personaje y lo que le significó un aprendizaje constante.

Martínez agradeció a la producción y a los compañeros y les aseguró “Fue un viaje de egresados estar con ellos”.