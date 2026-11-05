Hunter Schafer como posible Mystique.

Drew Starkey ("Outer Banks") está “casi confirmado” o muy avanzado para Gambit. Ese rol lo ocupó recientemente Channing Tatum en el universo Fox/MCU multiversal, pero Marvel buscaría un actor más cercano en edad a la Rogue de Navarrette.

Este será el primer "X-Men" producido íntegramente por Marvel Studios después de la compra de 20th Century Fox. Hugh Jackman cerró su etapa con "Deadpool & Wolverine" (en 2024), aunque podría aparecer en "Avengers: Doomsday". donde si esta confirmada la participación de Rebecca Romijn como Mystique. La idea parece ser una nueva línea temporal más fiel a los cómics clásicos, con un equipo joven y un villano fuerte en Mister Sinister.