El reinicio del Universo Cinematográfico de Marvel -MCU- confirma elenco y fecha de estreno en mayo de 2028, mientras crecen los rumores sobre Jeremy Allen White como Logan y otros roles clave.

Marvel Studios avanza a pasos firmes con el reinicio de la saga de películas de "X-Men" y después de la presentación en la convención D23: The Ultimate Disney Fan Event (El evento definitivo para los fans de Disney) que se llevó a cabo del 14 al 16 de agosto de 2026 en Anaheim, California, el presidente de los estudios Kevin Feige y el director Jake Schreier ("Thunderbolts") revelaron parte del elenco que comenzaría a grabar a principios de 2027 en el Reino Unido.

La película -aún sin título oficial- tiene fecha confirmada de estreno para el 5 de mayo de 2028 y su historia centrada en Jean Grey y apunta a recuperar a los "Original Five" (cinco originales) de los cómics: Cíclope, Jean Grey, Bestia, Ángel e Iceman, con la incorporación de otros clásicos. El guión está a cargo de Michael Lesslie, con reescrituras de Lee Sung Jin ("Beef") y Joanna Calo ("The Bear").

Elenco probable:

  • Sadie Sink como Jean Grey (ya apareció en "Spider-Man: Un nuevo día").
Jon Bernthal

Jon Bernthal "The Punisher" junto a Sadie Sink como Jean Grey en "Spider-Man: Un nuevo día".

  • Kit Connor como Scott Summers / Cíclope.
  • Christopher Abbott como Charles Xavier / Profesor X.
  • Samara Weaving como Emma Frost.
  • Inde Navarrette como Rogue.'
  • Maya Boyd como Storm.
  • Adam Driver como Nathaniel Milbury / Mister Sinister.
  • Asa Germann como Ángel
  • Ben Wang como Iceman / Bobby Drake
  • Peter Claffey (protagonista de "El Caballero de los Siete Reinos") como Bestia / Hank McCoy.
Peter Claffey como Sir Duncan

Peter Claffey como Sir Duncan "Dun" el alto en "El Caballero de los Siete Reinos"

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Los roles con más expectativa

La gran expectativa sigue siendo conocer el nombre del actor que sumirá el rol de Wolverine. Según el periodista Jeff Sneider , Jeremy Allen White -estrella de "The Bear" y recientemente como Bob Dylan en "Springsteen: Música de ninguna parte"- se reunió con ejecutivos de Marvel para hablar sobre la posibilidad de interpretar ese rol. Se habla de una aparición inicial pequeña en esta película que abriría la puerta a mucho más en el futuro del MCU.

Jeremy Allen White y Hugh Hackman

Jeremy Allen White y Hugh Hackman

Por su parte, Hunter Schafer ("Euphoria", "Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes") está en “conversaciones serias” para el papel de Mystique, un rumor circula desde principios de 2025 y ella misma dijo que le parecería “cool”.

Hunter Schafer como posible Mystique.

Hunter Schafer como posible Mystique.

Drew Starkey ("Outer Banks") está “casi confirmado” o muy avanzado para Gambit. Ese rol lo ocupó recientemente Channing Tatum en el universo Fox/MCU multiversal, pero Marvel buscaría un actor más cercano en edad a la Rogue de Navarrette.

Este será el primer "X-Men" producido íntegramente por Marvel Studios después de la compra de 20th Century Fox. Hugh Jackman cerró su etapa con "Deadpool & Wolverine" (en 2024), aunque podría aparecer en "Avengers: Doomsday". donde si esta confirmada la participación de Rebecca Romijn como Mystique. La idea parece ser una nueva línea temporal más fiel a los cómics clásicos, con un equipo joven y un villano fuerte en Mister Sinister.

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