El exnovio de Wanda Nara le hará juicio a Yanina Latorre

La periodista afirmó a través de varias historias de Instagram que el empresario dejó a su ex pareja en diciembre de 2019, mientras ella estaba embarazada de 4 meses y que la habría abandonado de un día para el otro por otra mujer y dejándola, literalmente, "en la calle".

YL1

Por otra parte, Yanina Latorre también explicó la batalla legal por una causa de alimentos que Migueles tendría con la madre de su hijo, ya que, según explicó que durante mucho tiempo le pasó montos muy por debajo de los estipulados por la ley.

image

Martín Migueles decidió no callarse y respondió a la historias que subió Yanina Latorre a través de un extenso comunicado, en el que aseguraba que no es un "padre abandónico" y que jamás fue deudor alimentario. En su versión de los hechos, el empresario amigo de Elías Piccirillo aclara que él y su familia intentaron tener vínculo con el menor, pero que la madre se oponía.

“Desconozco los motivos de personas mal intencionadas o despechadas que salen simultáneamente ensañadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto, sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quién soy” comenzó su posteo Migueles.

image

“No soy un papá abandónico, es lo primero que quiero aclarar. A los 21 años fui papá y, aun a esa edad, tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad. Es falso que no paso alimentos, jamás fui deudor alimentario. Se puede comprobar online. Me separé de la mamá por situaciones que no perdono, pero ni así dejé de darle mi apellido y todo lo necesario” explicó el empresario.

image

Migueles se defendió de las acusaciones “Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas; menos los míos. Hemos pedido una foto y jamás la pasaron”. Además, reveló estar pasando un difícil momento en su vida privada “Decidimos ir a la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia. Tengo a mi papá enfermo grave, ¿podrán pasarnos una foto? Gracias”.

image

Para terminar, el empresario volvió a defenderse y pidió a los medios que averigüen bien los datos que figuran en la Justicia “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban. Vuelvo a repetir: jamás me atendieron el teléfono. Años intentando una vinculación y las pruebas están en la Justicia, ya falta menos”