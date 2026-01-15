Polémica con la venta de entradas en Mar del Plata: en el súper te dan 50 por ciento de descuento

"¿Por qué digo que no hay un mango? Todos peleándose por un mango con cincuenta, sin pagar lo que tienen que pagar... Miren esto, promoción", invita Laura Ubfal desde su programa en Bondi Live, La Linterna.

"50 % por ciento off en todas las obras. Cyrano, La ballena, La llamada, Habitación Macbeth, Los Macocos y La granja de Zenón", enumeraron en el ciclo periodístico, sobre las obras que se adhieren a esta promo con un conocido hipermercado, de origen francés, instalado hace muchos años en el país.

"Esto pertenece a Marcelo González (empresario del mundo del espectáculo), es el Tronador (complejo teatral) de Mar del Plata. Es un teatro que, además, tiene apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo dije 20 veces. Y que le ofrece, en el tikect del Carrefour 50 por ciento de descuento de las entradas de todos sus espectáculos, incluyendo al espectáculo del Puma Goity y de Julio Chávez (figuras del ambiente artístico)", agregó, Ubfal.

QUÉ OPINAN LOS PRODUCTORES TEATRALES

“Desde el punto de vista numérico, tenemos una disminución aceptable dentro de lo previsto del 15% en el teatro comercial. Después hay un circuito muy grande de teatro independiente y teatros públicos”, reconoció Carlos Rotteberg, uno de los productores teatrales más importantes de la industria nacional.

"Hay menos ocupación porque hay una gran porción de de turismo que elige irse al exterior, es algo que teníamos contemplado de antemano”, agregó, Rottenberg. “Los precios amigables han dado mucha satisfacción. ya es una marca del verano y creo que llegó para quedarse. En noviembre garantizamos el precio definitivo hasta el mes de marzo sin letra chica y sigue creciendo”.

"La playa es el principal atractivo y el clima un factor determinante y confió en que el fin de semana fuerte de esta temporada será el fin de semana largo de carnaval que pondrá fin a la temporada. Sabemos que el martes posterior al Carnaval hay un éxodo importante. Esta vez la temporada alta se va a cortar en la primera quincena de febrero”, adelantó, Carlos.