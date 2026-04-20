Los mensajes del Gobierno y la clase política tras la muerte de Luis Brandoni

La Secretaría de Cultura de la Nación, el expresidente Mauricio Macri y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo despidieron en las redes. El actor fue militante de la UCR y diputado nacional.
El gobierno de Javier Milei y distintos dirigentes políticos despidieron este lunes con mensajes cálidos al actor Luis Brandoni, que murió a los 86 años después de haber permanecido diez días internado por un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural.
La Secretaría de Cultura de la Nación, encabezada por Leonardo Cifelli, calificó a Brandoni como "una figura indiscutida de la escena argentina". A través de un comunicado, saludó a sus familiares y seres queridos, y transmitió su "profundo pesar" por el fallecimiento del artista y exdiputado por la UCR.
“Tuvimos el honor de reconocerlo en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, la máxima distinción que otorga este organismo, en agradecimiento a una trayectoria que marcó generaciones y dejó una huella indeleble en el teatro, el cine y la televisión de nuestro país”, expresó el texto.
“Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”, añadió Cifelli en su mensaje de despedida.
Por su parte, el expresidente Mauricio Macri manifestó su "tristeza" por la muerte de Brandoni y lo definió como "un tipo que se la jugaba y nunca tuvo miedo de expresar sus ideas". “Defendió la libertad, la democracia y la república, con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo”, afirmó el titular del PRO en sus redes sociales.
“Tuvimos una muy linda relación, incluso a pesar de que empezamos en las antípodas -él era reacio a la propuesta de PRO e incluso a mi persona-, pero supimos superar prejuicios y construir un vínculo de afecto y respeto. Me quedará siempre el recuerdo de un hombre realmente valiente y especial", sumó.
A su turno, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, resaltó al artista como "un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia”, escribió en su cuenta de X.
“En lo personal, guardo el recuerdo de su calidez, su pasión por el debate y su enorme trayectoria tanto en la cultura como en la vida política de nuestro país. Hoy se va una gran persona, una de esas personalidades imprescindibles para la Argentina, que deja una huella imborrable tanto en el escenario como en la vida pública", añadió.
A los mensajes de despedida se sumó la senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien Brandoni compartió lista en las elecciones generales de 2023 dentro de Juntos por el Cambio como candidato a legislador del Parlasur, definió al actor como alguien de “talento, carácter y coraje”.
“De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final. Un artista único y un hombre excepcional. Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos”, publicó la dirigente del oficialismo.
En tanto, el senador por la UCR, Maximiliano Abad, destacó la figura de Brandoni. "Actor extraordinario y militante radical que entendió que la democracia se defiende todos los días, también desde el escenario; diputado en los 80, peleador de causas cuando costaba caro pelearlas”, dijo.
Y concluyó: “Lo vamos a extrañar. Abrazo fuerte a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad artística”.
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