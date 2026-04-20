Los mensajes del Gobierno y la clase política tras la muerte de Luis Brandoni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leocifelli/status/2046114723800772902&partner=&hide_thread=false Gracias Beto por tanto , orgulloso de haberte reconocido como Personalidad Emérita de la Cultura Nacional el año pasado , muy buen viaje se te va a extrañar ! pic.twitter.com/grxMzCMDZo — Leonardo Cifelli (@leocifelli) April 20, 2026

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri manifestó su "tristeza" por la muerte de Brandoni y lo definió como "un tipo que se la jugaba y nunca tuvo miedo de expresar sus ideas". “Defendió la libertad, la democracia y la república, con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo”, afirmó el titular del PRO en sus redes sociales.

“Tuvimos una muy linda relación, incluso a pesar de que empezamos en las antípodas -él era reacio a la propuesta de PRO e incluso a mi persona-, pero supimos superar prejuicios y construir un vínculo de afecto y respeto. Me quedará siempre el recuerdo de un hombre realmente valiente y especial", sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2046205472424804701&partner=&hide_thread=false Hoy despedimos todos con tristeza a Luis Brandoni. Un tipo que se la jugaba, que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas. Defendió la libertad, la democracia y la república, con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo. Tuvimos una muy linda relación,… pic.twitter.com/XyvRjNL1ZC — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 20, 2026

A su turno, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, resaltó al artista como "un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia”, escribió en su cuenta de X.

“En lo personal, guardo el recuerdo de su calidez, su pasión por el debate y su enorme trayectoria tanto en la cultura como en la vida política de nuestro país. Hoy se va una gran persona, una de esas personalidades imprescindibles para la Argentina, que deja una huella imborrable tanto en el escenario como en la vida pública", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/2046191978895778126&partner=&hide_thread=false Con profundo respeto despido a Luis Brandoni, con quien tuve el honor de compartir una banca en el Congreso de la Nación.



Fue un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia. En lo personal,… pic.twitter.com/bPmURAhoko — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 20, 2026

A los mensajes de despedida se sumó la senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien Brandoni compartió lista en las elecciones generales de 2023 dentro de Juntos por el Cambio como candidato a legislador del Parlasur, definió al actor como alguien de “talento, carácter y coraje”.

“De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final. Un artista único y un hombre excepcional. Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos”, publicó la dirigente del oficialismo.

En tanto, el senador por la UCR, Maximiliano Abad, destacó la figura de Brandoni. "Actor extraordinario y militante radical que entendió que la democracia se defiende todos los días, también desde el escenario; diputado en los 80, peleador de causas cuando costaba caro pelearlas”, dijo.

Y concluyó: “Lo vamos a extrañar. Abrazo fuerte a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad artística”.