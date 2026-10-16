"Esta temporada fue muy, muy intensa", confesó el actor y productor Omar Sy a The Hollywood Reporter. Debido a compromisos de agenda, el equipo técnico y el elenco debieron filmar todos los episodios de forma continua, sin los habituales descansos entre bloques de producción. "Fue un gran desafío, especialmente porque esta temporada tiene mucha acción, por lo que resultó sumamente física. Fue una lucha por momentos, pero estamos muy orgullosos del resultado" aseguró.

Fiel al espíritu de la obra original de Maurice Leblanc, la serie vuelve a utilizar los monumentos franceses como piezas clave de su narrativa y si en temporadas anteriores el Museo del Louvre o los acantilados de Étretat se llevaron el protagonismo, la nueva tanda de episodios promete una de las secuencias más ambiciosas de las cuatro temporadas, un enfrentamiento que llevará a los espectadores directo a las entrañas de una Torre Eiffel completamente iluminada en la noche parisina.

La serie, producida por Gaumont con la participación de Carrousel Studios, está protagonizada por Omar Sy, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine y Laïka Blanc-Francard. Esta inspirada libremente en la obra y el personaje de Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc.