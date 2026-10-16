El actor y productor francés Omar Sy retomará su icónico papel del ladrón de guante blanco Assane Diop, para la cuarta temporada de la serie de Netflix.
Tras una larga espera -que mantuvo en vilo a millones de espectadores- Netflix anunció el lanzamiento global de la cuarta temporada de "Lupin" para el próximo 23 de octubre. La esperada entrega, compuesta por ocho episodios, promete elevar las apuestas en términos de acción, redefiniendo la escala de la producción, transformando cada episodio en un éxito cinematográfico para la pantalla chica.
En una entrevista exclusiva para la publicación The Hollywood Reporter, el carismático protagonista Omar Sy detalló el inmenso esfuerzo físico y creativo detrás de esta cuarta temporada. Por primera vez, el actor francés asume un rol mucho más integral detrás de cámaras, operando como co-productor y sumándose como showrunner -máxima autoridad ejecutiva- al proyecto.
La historia de esta última comienza cuatro años después del final de la tercera temporada, cuando Assane Diop (Omar Sy) se encuentra cumpliendo condena en prisión. Su deseo es pagar su deuda con la justicia y cumplir la promesa que le hizo a su hijo: dejar atrás el manto de Lupin para reunirse con su familia en Senegal.
Sin embargo, los planes de retiro se desmoronan por completo cuando París es sacudida por una ola de espectaculares atracos simultáneos en múltiples museos, y todos los crímenes llevan la firma inconfundible de "Lupin". Con la policía señalándolo nuevamente y un brillante imitador amenazando con destruir su legado, Assane tendrá que realizar una fuga imposible de una prisión de alta seguridad para detener a una amenaza invisible que ha puesto en peligro lo que más ama en el mundo.
"Esta temporada fue muy, muy intensa", confesó el actor y productor Omar Sy a The Hollywood Reporter. Debido a compromisos de agenda, el equipo técnico y el elenco debieron filmar todos los episodios de forma continua, sin los habituales descansos entre bloques de producción. "Fue un gran desafío, especialmente porque esta temporada tiene mucha acción, por lo que resultó sumamente física. Fue una lucha por momentos, pero estamos muy orgullosos del resultado" aseguró.
Fiel al espíritu de la obra original de Maurice Leblanc, la serie vuelve a utilizar los monumentos franceses como piezas clave de su narrativa y si en temporadas anteriores el Museo del Louvre o los acantilados de Étretat se llevaron el protagonismo, la nueva tanda de episodios promete una de las secuencias más ambiciosas de las cuatro temporadas, un enfrentamiento que llevará a los espectadores directo a las entrañas de una Torre Eiffel completamente iluminada en la noche parisina.
La serie, producida por Gaumont con la participación de Carrousel Studios, está protagonizada por Omar Sy, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine y Laïka Blanc-Francard. Esta inspirada libremente en la obra y el personaje de Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc.
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