Telefe prepara otra noche de alto impacto en "PH: Podemos Hablar" con una combinación de música, periodismo y espectáculo todos con realidades picantes.
El próximo sábado 17 de octubre, a las 21:30 por Telefe, Andy Kusnetzoff desplegará su clásica estrategia en el "Punto de Encuentro" para competir en el prime time televisivo.
Los invitados en "PH, podemos hablar" serán el músico Andy Chango, el también compositor y escritor promete romper los esquemas con su habitual irreverencia. Después de su aclamada interpretación de Charly García en la serie biográfica de Fito Páez, y su participación en MasterChef Celebrity, el artista continúa consolidando su figura en la escena del streaming y el entretenimiento nacional: la periodista y conductora Mónica Gutiérrez, con amplia trayectoria en los medios argentinos, que mantiene plenamente activa en el debate público y las plataformas digitales, analizando la agenda política con su característico rigor.
También estarán en el programa de Andy el actor y autor Gonzalo Heredia, que la cuota de arte y literatura a la velada, actualmente abocado a su faceta como escritor y dramaturgo, divide su tiempo entre la dirección teatral y la promoción de sus novelas; la mediática Charlotte Caniggia: que llega de su reciente participación en "Gran Hermano: Edición Dorada" y la periodista deportiva y conductora Luciana Rubinska con un gran presente al frente de coberturas futbolísticas y liderando programas de debate en señales deportivas de primera línea.
Los cinco participantes pasarán por las secciones clásicas del programa, incluyendo el emotivo ritual del "Fuego", un espacio donde se despojan de caretas para revelar qué dolores o etapas de sus historias personales desean dejar definitivamente en el pasado.
La octava temporada de "PH: Podemos Hablar" tuvo un regreso triunfal a la pantalla de Telefe el pasado 8 de agosto de 2026, con un rating promedio de 9,5 puntos, tocando picos máximos de 10,4 y convirtiéndose en lo más visto de la televisión abierta.
Estrenado originalmente en 2017, el formato de PH, Podemos Hablar revolucionó las tradicionales mesas de entrevistas de los fines de semana con su estructura de tres grandes bloques dinámicos: el famoso "Punto de Encuentro" -donde los invitados dan un paso al frente ante consignas cotidianas o profundas-, la Mesa de Cena -un ambiente distendido de debate libre- y espacios de introspección individual como el árbol de los deseos o el fogón simbólico.
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