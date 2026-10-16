La octava temporada de "PH: Podemos Hablar" tuvo un regreso triunfal a la pantalla de Telefe el pasado 8 de agosto de 2026, con un rating promedio de 9,5 puntos, tocando picos máximos de 10,4 y convirtiéndose en lo más visto de la televisión abierta.

Estrenado originalmente en 2017, el formato de PH, Podemos Hablar revolucionó las tradicionales mesas de entrevistas de los fines de semana con su estructura de tres grandes bloques dinámicos: el famoso "Punto de Encuentro" -donde los invitados dan un paso al frente ante consignas cotidianas o profundas-, la Mesa de Cena -un ambiente distendido de debate libre- y espacios de introspección individual como el árbol de los deseos o el fogón simbólico.