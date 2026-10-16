El prestigioso Steven Soderbergh intervendrá en la dirección para terminar el rodaje de "The Batman, Parte 2", mientras Matt Reeves atiende un problema familiar.
El director cinematográfico Steven Soderbergh -ganador de Oscar por la película Traffic, en el 2000- fue convocado para completar las últimas semanas de rodaje principal de "The Batman, Parte II", la secuela del éxito de 2022 protagonizada por Robert Pattinson. La decisión llegó después de que Matt Reeves, el realizador que viene trabajando con el proyecto desde 2017, se alejara temporalmente de los estudios para atender un asunto familiar privado.
Warner Bros. y DC Studios anunciaron a principios de octubre una pausa temporal en la producción “La producción de The Batman Part II ha sido temporalmente pausada mientras Matt Reeves se concentra en un asunto familiar. Matt tiene el apoyo total de DC Studios y esperamos continuar el viaje pronto”.
Según el comunicado oficial del estudio dado a conocer ayer, jueves 15, “Mientras Matt Reeves continúa atendiendo un asunto familiar en curso, Steven Soderbergh, como admirador del trabajo de Matt, se acercó a Matt y intervendrá, con el pleno apoyo de DC Studios, para ayudar al guionista-director a completar las últimas semanas de rodaje principal de The Batman Part 2. Matt y Steven trabajarán estrechamente junto con los actores y el equipo para cumplir la visión de Matt de la película”.
Steven Soderbergh, responsable de "La Gran Estafa" (Ocean’s Eleven), "Traffic", "Magic Mike" y, más recientemente "Código Negro" (Black Bag) y "The Christophers", elogió el trabajo del director Reeves “Pensé que el trabajo de Matt en "The Batman" fue impresionante; fue intencional, específico y rigurosamente coherente. El objetivo aquí es trabajar con Matt y su equipo para generar metraje que se integre sin fisuras con lo que ya se ha rodado, de modo que Matt pueda terminar adecuadamente su película”.
Matt Reeves respondió a través de su cuenta en X “Solo para dejarlo claro, no estoy dejando The Batman Part II. Estoy profundamente agradecido a Steven por venir en mi ayuda durante este momento desafiante para ayudarme a terminar el rodaje principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos”.
"The Batman, Parte 2" ha sufrido múltiples aplazamientos desde su anuncio en CinemaCon en 2022. Originalmente prevista para octubre de 2025, la fecha se movió a octubre de 2026, luego a octubre de 2027 y finalmente al 18 de febrero de 2028. Los retrasos se debieron a la huelga de guionistas de 2023, al tiempo que Matt Reeves y el co-guionista Mattson Tomlin necesitaron para perfeccionar el guion (terminado a mediados de 2025) y a otros factores de producción. La película "The Batman", de 2022, recaudó más de 770 millones de dólares a nivel mundial y permitió lanzar la serie "The Penguin" en HBO.
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