El estreno de "The Batman" está previsto para marzo del próximo año.

Matt Reeves respondió a través de su cuenta en X “Solo para dejarlo claro, no estoy dejando The Batman Part II. Estoy profundamente agradecido a Steven por venir en mi ayuda durante este momento desafiante para ayudarme a terminar el rodaje principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos”.

Matt Reeves, director original "The Batman, parte 2"

"The Batman, Parte 2" ha sufrido múltiples aplazamientos desde su anuncio en CinemaCon en 2022. Originalmente prevista para octubre de 2025, la fecha se movió a octubre de 2026, luego a octubre de 2027 y finalmente al 18 de febrero de 2028. Los retrasos se debieron a la huelga de guionistas de 2023, al tiempo que Matt Reeves y el co-guionista Mattson Tomlin necesitaron para perfeccionar el guion (terminado a mediados de 2025) y a otros factores de producción. La película "The Batman", de 2022, recaudó más de 770 millones de dólares a nivel mundial y permitió lanzar la serie "The Penguin" en HBO.