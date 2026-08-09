Milei firmó el decreto que restablece el nombre "Día del Niño"

El Presidente firmó el decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial, que recupera oficialmente la denominación tradicional para la jornada dedicada a los más chicos. La fecha se mantiene el tercer domingo de agosto.
El presidente Javier Milei firmó el decreto 562/2025, mediante el cual se restablece oficialmente la denominación “Día del Niño” para la celebración dedicada a los más chicos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y recupera el nombre tradicional que en los últimos años había sido reemplazado en distintos ámbitos por otras expresiones.
El cambio dispuesto por el Gobierno alcanza a la denominación de la jornada, pero no modifica su fecha de celebración, que actualmente tiene lugar el tercer domingo de agosto. Sin embargo, el día elegido para la celebración atravesó distintas modificaciones a lo largo de las décadas.
La conmemoración se instaló de manera continua desde 1960. Posteriormente, el calendario fue modificado en distintas oportunidades, en parte por pedidos del sector comercial. La Cámara del Juguete tuvo un papel central en esos cambios, al plantear la necesidad de adecuar la fecha para favorecer las ventas y acompañar la dinámica del mercado.
Uno de los cambios más recordados ocurrió en 2011, cuando la celebración fue trasladada al 21 de agosto debido a la coincidencia con las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para el domingo 14.
Dos años después, en 2013, quedó establecido el tercer domingo de agosto como fecha fija. El objetivo fue evitar nuevas coincidencias con jornadas electorales y otorgar mayor previsibilidad tanto a las familias como a los comercios vinculados con la celebración.
El nombre de la fecha también fue motivo de debate en los últimos años. En 2020, Gabriel Lerner, entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, había propuesto abandonar la expresión “Día del Niño” para adoptar una denominación que, según explicó en aquel momento, contemplara la diversidad de las infancias.
Con el decreto firmado por Milei, la actual gestión decidió recuperar formalmente la denominación tradicional. La medida tiene un componente principalmente simbólico y cultural y formaliza un nombre que continúa siendo utilizado de manera extendida en el lenguaje cotidiano.
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