Milei firmó el decreto que restablece el nombre "Día del Niño"

Dos años después, en 2013, quedó establecido el tercer domingo de agosto como fecha fija. El objetivo fue evitar nuevas coincidencias con jornadas electorales y otorgar mayor previsibilidad tanto a las familias como a los comercios vinculados con la celebración.

Debate por el nombre

El nombre de la fecha también fue motivo de debate en los últimos años. En 2020, Gabriel Lerner, entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, había propuesto abandonar la expresión “Día del Niño” para adoptar una denominación que, según explicó en aquel momento, contemplara la diversidad de las infancias.

Con el decreto firmado por Milei, la actual gestión decidió recuperar formalmente la denominación tradicional. La medida tiene un componente principalmente simbólico y cultural y formaliza un nombre que continúa siendo utilizado de manera extendida en el lenguaje cotidiano.