"Vos sos una mujer que no tiene pelos en la lengua...", fue el gancho que tiró la hija de Mirtha Legrand para que María Rosa Fugazot pudiera dar su opinión en uno de los temas más polémicos en la historia reciente del espectáculo argentino: la denuncia de Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés.

Y la prestigiosa artista, quien compartió elenco con Darthés en Simona, aceptó el desafío propuesto por la conductora de Las Rubias (Net TV). "Para mí es un señor. Yo lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie. El país andaba detrás de él. Estábamos de la mañana a la noche en el canal, convivíamos prácticamente. Yo nunca le vi una actitud fuera de lugar a Juan", recordó María Rosa.

Luego mencionó lo que sintió al escuchar las denuncias que caían sobre el actor. "Cuando pasó todo esto yo estaba haciendo Simona. Y me acuerdo que dije: ‘¿pero justo con este se la van a agarrar, si hasta parece ganso?’", dijo con una sonrisa.

Allí apareció Florencia Arietto para darle al tema la seriedad que amerita. "Está acusado de violación, y se supone que si va a cometer un acto delictivo no va a haber testigos", comentó la reconocida abogada y funcionaria, presente en la mesa. Pero lejos de sentirse cuestionada, dijo: "Si vos tenés una escena de amor violento con una persona, ¿te atás las manos? A este pibe, la primera persona que lo acusa es porque él la toqueteaba. Entonces, ¡no hagas escenas de amor violento".

Pero lo más fuerte de la actriz, fue cuando cuestionó la manera en la que Thelma abordó el tema. "A vos te pasa una cosa a las 8 de la noche, fea, tremenda, violenta, lo que fuere... ¿Vos vas a las 12 a bailar abajo, cag... de risa como si no te hubiera pasado nada?", preguntó Fugazot, haciendo referencia a la noche en que Darthés habría abusado de la joven actriz. "Hacés lo que podés, con 16 años...’, intervino Arietto, pero Fugazot se mantuvo firme en su postura.

"¿Diez años después lo decís? Lo hubiera dicho en el momento... No te creas que yo defiendo a los violadores porque no es así, soy la primera en salir a bancar a las chicas que viven este tipo de situaciones. Pero hay cosas que las tenés que hacer en caliente, gritás, te quejás... No puede ser que si no tenés una prueba cabal entierres la vida de una persona", cerró. Una opinión más que polémica.

