Esta noche, Mario Pergolini recibirá al guitarrista de los Rolling Stones en "Otro día perdido". La apuesta busca quebrar el techo de los 5 puntos y competir de igual a igual con MasterChef Celebrity
El Trece mueve una de sus fichas más pesadas del año y esta noche, desde las 22:30, "Otro Día Perdido" recibirá en exclusiva a Ronnie Wood, el histórico guitarrista de The Rolling Stones, será entrevistado por Mario Pergolini.
El "late night show" del ex Rock & Pop promedia diariamente entre 4 y 6,5 puntos de rating y utilizará este golpe de efecto para recortar distancia con MasterChef Celebrity, el tanque de Telefe -conducido por Wanda Nara- que domina la franja con picos de hasta 12 puntos.
En el posteo de Instagram del programa "Otro Día Perdido" junto a las clásicas fotos de invitados, escribieron el siguiente texto "¡Hoy miércoles 4, nos visita una leyenda del rock!. Ronnie Wood, de los Rolling Stones, llega a Otro Dia Perdido. ¡Ni se les ocurra perdérselo!".
De acuerdo a los datos de Ibope, durante octubre el programa alcanzó 5 puntos como su mejor marca mensual, un número muy digno para hacerle frente a la noche de Telefe.
Ronnie Wood se encuentra realizado una serie de shows por Latinoamérica y entre ellos el que ofrecerá del viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.
Según trascendió, la entrevista combinará anécdotas de ruta, un repaso por su carrera y una mirada actual sobre la vigencia del rock en tiempos dominados por el streaming y las plataformas digitales.
Ronald David “Ronnie” Wood es mucho más que el guitarrista stone, es músico, compositor, multiinstrumentista y también pintor, integró algunas de las bandas más emblemáticas del rock como "The Jeff Beck Group" y "The Faces" junto a Rod Stewart, hasta incorporarse a los Rolling Stones, en 1975.
A sus 78 años, sigue siendo una de las figuras más carismáticas y queridas del rock británico, con una relación especial con el público argentino.
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