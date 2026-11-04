Ronnie Wood se encuentra realizado una serie de shows por Latinoamérica y entre ellos el que ofrecerá del viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, la entrevista combinará anécdotas de ruta, un repaso por su carrera y una mirada actual sobre la vigencia del rock en tiempos dominados por el streaming y las plataformas digitales.

Ronald David “Ronnie” Wood es mucho más que el guitarrista stone, es músico, compositor, multiinstrumentista y también pintor, integró algunas de las bandas más emblemáticas del rock como "The Jeff Beck Group" y "The Faces" junto a Rod Stewart, hasta incorporarse a los Rolling Stones, en 1975.

A sus 78 años, sigue siendo una de las figuras más carismáticas y queridas del rock británico, con una relación especial con el público argentino.