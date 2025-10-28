Wanda Nara y las millonarias multas que no puede dejar de pagar

Según Gustavo Méndez, periodista de Mujeres Argentinas, la situación económica de Wanda Nara por estas sanciones es cada vez más crítica. “Hay dos cautelares que prohíben que ni la responsable, ni sus familiares, amigos o allegados suban fotos”, explicó. Sin embargo, durante el último fin de semana se detectaron múltiples publicaciones que violan estas restricciones.

Multas por 470 millones de pesos

Las sanciones se acumulan de la siguiente manera: dos multas de 50 millones de pesos a favor de Mauro Icardi; dos multas de 80 millones, un total de 160 millones, a favor del Hospital Gutiérrez; y otra multa de 100 millones de pesos, pendiente de elevarse a Cámara. A esto se suman otros fallos que esperan resolución judicial antes de fin de año. En total, la deuda alcanza los 470 millones de pesos.

El primer fallo, recordado por Méndez, fue el año pasado y alcanzaba los 10 millones de pesos, por incumplir una cautelar durante la participación de Wanda en un programa televisivo. Desde entonces, las sanciones se multiplicaron y aún no se han saldado.

La situación no solo afecta a Wanda Nara de manera económica, sino que también la complica en la causa que tiene como disputa la guarda de sus hijas. El periodista remarcó que los reiterados incumplimientos y la negativa a pagar las multas consolidan la figura de “madre doble incumplidora” en términos legales, lo que podría dificultar futuras decisiones judiciales a su favor.

Mientras tanto, la conductora continúa con su actividad en MasterChef Celebrity, sin cambios visibles en su comportamiento online, lo que sugiere que las sanciones aún no logran modificar su estrategia mediática. La expectativa está puesta en la resolución de los casos pendientes en Cámara, que definirán si las multas se mantienen, aumentan o se modifican antes de fin de año.