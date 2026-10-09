APTRA dio a conocer las ternas de los premios que reconocerán a los profesionales de la radio.

En el rubro de Programa periodístico matutino diario en AM competirán Alguien tiene que decirlo, de Eduardo Feinmann; Mañana Sylvestre, de Gustavo Sylvestre; Mesa chica, de Alfredo Scocimarro; Rolando por la mañana - RPM, de Rolando Graña; y Vamos Rivadavia, de Nelson Castro.

En FM, la terna incluye a ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum; Arriba carajo, de Gastón Recondo; De acá en más, de María O’Donnell; y Maldición, va a ser un día hermoso, de Mario Pergolini.

Entre los programas vespertinos de AM fueron nominados De vuelta, El ojo de la tormenta, Pan y circo, Pastor 910 y MP 910. En FM, competirán Atardecer de un día agitado, Paren la mano, Reloj de plastilina, Vuelta y media y ¿Quién paga la fiesta?.

En cuanto a las labores individuales, Eduardo Feinmann, Alejandro Bercovich, Ernesto Tenembaum, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial fueron nominados en Labor periodística masculina. Para Labor periodística femenina, las candidatas son María O’Donnell, Nuria Am y Rosario Ayerdi.

La lista completa de nominados

Programa de interés general en AM: Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre); Basta Baby (Baby Etchecopar – Rivadavia); El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10); Tres de tres (Gabriel Ruocco – Continental).

Programa de interés general en FM: El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – La 100); Coworking (Nacho Otero – Delta); No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – La 100); La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio).

Eduardo Feinmann fue nominado en la categoría Labor periodística masculina por su trabajo en “Alguien tiene que decirlo”, de Radio Mitre.

Programa nocturno en AM y FM: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red); Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia); Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10).

Programa semanal en AM: Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre); El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional); Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red); La hora referí (Daniel Dátola – La Red).

Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos); Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer – El Observador); Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos); El buen modo (Virginia Lago – FM La 2x4).

Programa deportivo: Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre); Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman – La Red); No veo la hora (Ariel Senosiain – DSports); Un buen domingo (Walter Nelson – La Red).

Programa musical en AM: Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca – Mitre); La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750); Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10); Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional).

Programa musical en FM: Aspen Club (FM Aspen); La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney); La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue).

Programa cultural/educativo: Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio); Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional); Después de todo (Gustavo Campana – AM 750); El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia).

Mario Pergolini es uno de los nominados por su programa “Maldición, va a ser un día hermoso”, emitido por Vorterix.

Programa agropecuario: Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre); Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano); La hora del campo (Alejandro Cánepa – Continental).

Labor conducción femenina: María Isabel Sánchez, Lizy Tagliani, Naanim Timoyko y Yanina Latorre.

Labor conducción masculina: Guido Kaczka, Andy Kusnetzoff, Guillermo Stronati y Paulo Vilouta.

Labor periodística deportiva: Federico Bulos, Hugo Balassone y Magdalena “Magui” Aicega.

Labor humorística: Nacho Bulián, Nahuel Prado, Pachu Peña y Patricio “Pato” Benegas.

Servicio informativo: Mitre informa primero, La Red Informativa, Radio 10 - Siempre noticias, Radionoticias Del Plata y Rotativo del aire.

Labor locución femenina: Alejandra Salas, Marcela Giorgi y Gigi Ribaloff.

Labor locución masculina: Bebe Sanzo, Sebastián Bresler y Mario Portugal.

Relator deportivo: Daniel Mollo, Gabriel Anello y Leonardo Gentili.

Pachu Peña competirá en la categoría Labor humorística por su trabajo en “Re tarde”, de Pop Radio.

Mejor labor en producción: Karina Labraña, Pablo Benvenutti, Lucas Colautti y Florencia Verdaguer.

Mejor labor en operación: Alejandro Chule, Guillermo Bidondo y Gabriel Marsili.

Labor en musicalización: Delta Music Team, Javier Fábregas, José Luis De Dios y Leo Rodríguez.

Movilero: Alan Zurita, Mercedes Ninci y Rosario Bigozzi.

Columnista de espectáculos: Marcela Tauro, Andrea Rincón y Tamara Pettinato.

Columnista político: Mariel Di Lenarda, Nacho Girón y Noelia Barral Grigera.

Columnista económico: Alfredo Zaiat, Silvia Naishtat y Willy Kohan.

Columnista policial/judicial: Rodrigo Alegre, Ariel Zak, Gustavo Carabajal y Hugo Alconada Mon.