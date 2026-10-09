APTRA dio a conocer las ternas de la próxima edición de los premios, que distinguirán a programas, conductores y periodistas de AM y FM por su trabajo durante 2025.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció este viernes los nominados a los Martín Fierro de Radio 2026, que reconocerán a los programas, conductores, periodistas y equipos que se destacaron durante 2025.

Entre las figuras nominadas aparecen Eduardo Feinmann, Nelson Castro, María O’Donnell, Mario Pergolini, Guido Kaczka, Andy Kusnetzoff y Yanina Latorre, además de otros nombres reconocidos de la radio argentina.

En total, APTRA estableció 32 rubros para esta edición, con categorías destinadas a programas periodísticos, de interés general, deportivos, musicales y culturales, además de reconocimientos individuales para conductores, periodistas, locutores, productores, operadores y columnistas.

La ceremonia será el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte y contará con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. La transmisión en vivo estará a cargo de Infobae.

APTRA dio a conocer las ternas de los premios que reconocerán a los profesionales de la radio.

APTRA dio a conocer las ternas de los premios que reconocerán a los profesionales de la radio.

En el rubro de Programa periodístico matutino diario en AM competirán Alguien tiene que decirlo, de Eduardo Feinmann; Mañana Sylvestre, de Gustavo Sylvestre; Mesa chica, de Alfredo Scocimarro; Rolando por la mañana - RPM, de Rolando Graña; y Vamos Rivadavia, de Nelson Castro.

En FM, la terna incluye a ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum; Arriba carajo, de Gastón Recondo; De acá en más, de María O’Donnell; y Maldición, va a ser un día hermoso, de Mario Pergolini.

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Entre los programas vespertinos de AM fueron nominados De vuelta, El ojo de la tormenta, Pan y circo, Pastor 910 y MP 910. En FM, competirán Atardecer de un día agitado, Paren la mano, Reloj de plastilina, Vuelta y media y ¿Quién paga la fiesta?.

En cuanto a las labores individuales, Eduardo Feinmann, Alejandro Bercovich, Ernesto Tenembaum, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial fueron nominados en Labor periodística masculina. Para Labor periodística femenina, las candidatas son María O’Donnell, Nuria Am y Rosario Ayerdi.

La lista completa de nominados

Programa de interés general en AM: Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre); Basta Baby (Baby Etchecopar – Rivadavia); El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10); Tres de tres (Gabriel Ruocco – Continental).

Programa de interés general en FM: El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – La 100); Coworking (Nacho Otero – Delta); No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – La 100); La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio).

Eduardo Feinmann fue nominado en la categoría Labor periodística masculina por su trabajo en “Alguien tiene que decirlo”, de Radio Mitre.

Eduardo Feinmann fue nominado en la categoría Labor periodística masculina por su trabajo en “Alguien tiene que decirlo”, de Radio Mitre.

Programa nocturno en AM y FM: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red); Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia); Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10).

Programa semanal en AM: Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre); El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional); Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red); La hora referí (Daniel Dátola – La Red).

Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos); Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer – El Observador); Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos); El buen modo (Virginia Lago – FM La 2x4).

Programa deportivo: Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre); Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman – La Red); No veo la hora (Ariel Senosiain – DSports); Un buen domingo (Walter Nelson – La Red).

Programa musical en AM: Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca – Mitre); La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750); Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10); Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional).

Programa musical en FM: Aspen Club (FM Aspen); La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney); La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue).

Programa cultural/educativo: Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio); Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional); Después de todo (Gustavo Campana – AM 750); El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia).

Mario Pergolini es uno de los nominados por su programa “Maldición, va a ser un día hermoso”, emitido por Vorterix.

Mario Pergolini es uno de los nominados por su programa “Maldición, va a ser un día hermoso”, emitido por Vorterix.

Programa agropecuario: Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre); Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano); La hora del campo (Alejandro Cánepa – Continental).

Labor conducción femenina: María Isabel Sánchez, Lizy Tagliani, Naanim Timoyko y Yanina Latorre.

Labor conducción masculina: Guido Kaczka, Andy Kusnetzoff, Guillermo Stronati y Paulo Vilouta.

Labor periodística deportiva: Federico Bulos, Hugo Balassone y Magdalena “Magui” Aicega.

Labor humorística: Nacho Bulián, Nahuel Prado, Pachu Peña y Patricio “Pato” Benegas.

Servicio informativo: Mitre informa primero, La Red Informativa, Radio 10 - Siempre noticias, Radionoticias Del Plata y Rotativo del aire.

Labor locución femenina: Alejandra Salas, Marcela Giorgi y Gigi Ribaloff.

Labor locución masculina: Bebe Sanzo, Sebastián Bresler y Mario Portugal.

Relator deportivo: Daniel Mollo, Gabriel Anello y Leonardo Gentili.

Pachu Peña competirá en la categoría Labor humorística por su trabajo en “Re tarde”, de Pop Radio.

Pachu Peña competirá en la categoría Labor humorística por su trabajo en “Re tarde”, de Pop Radio.

Mejor labor en producción: Karina Labraña, Pablo Benvenutti, Lucas Colautti y Florencia Verdaguer.

Mejor labor en operación: Alejandro Chule, Guillermo Bidondo y Gabriel Marsili.

Labor en musicalización: Delta Music Team, Javier Fábregas, José Luis De Dios y Leo Rodríguez.

Movilero: Alan Zurita, Mercedes Ninci y Rosario Bigozzi.

Columnista de espectáculos: Marcela Tauro, Andrea Rincón y Tamara Pettinato.

Columnista político: Mariel Di Lenarda, Nacho Girón y Noelia Barral Grigera.

Columnista económico: Alfredo Zaiat, Silvia Naishtat y Willy Kohan.

Columnista policial/judicial: Rodrigo Alegre, Ariel Zak, Gustavo Carabajal y Hugo Alconada Mon.

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