MasterChef Celebrity: Evangelina Anderson se salvó y pasó a la final

Luego de que los tres jurados probaran todos los platos y después de debatir intensamente, los chefs dieron a conocer su decisión y por lo tanto, Donato de Santis llamó al Chino Leunis, Sofía Gonet y Emilia Attias para que pasen al frente “Están realmente todos muy parejos, por muy poco están ustedes en esta posición, donde yo voy a entregar un delantal negro… para el Chino” anunció el italiano.

“Lo más importante que tienen que saber es que a lo que se van a enfrentar, porque tienen delantal negro, en la próxima gala de eliminación, tanto el Chino como ustedes dos están preparados, sabemos que lo pueden hacer, pero necesitamos que estén concentrados, preparados, es el último paso que les queda para entrar en la semana final” expresó Damián Betular y les entregó a cada uno el delantal negro.

Finalmente fue Germán Martitegui el que hizo pasar al frente a Evangelina Anderson y la Joaqui para decirles “No hubo malos platos hoy, ustedes dos están entre las que mejor cocinaron de los que mejor cocinaron. A partir de ahora todo puede pasar, pero solo una de ustedes pasa directamente a la semana final”.

Luego de unos segundos de suspenso se develó el misterio “La cocinera que ya está en la última semana de MasterChef Celebrity es Evangelina” que rápidamente y luego de celebrar su victoria, subió al balcón, sin poder contener las lágrimas “¡Estoy entre los finalistas! Es inimaginado, yo ya siento que gané”.