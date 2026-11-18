La jurado la felicitó a la conductora de "Bendita" por su masa sablée y brindó un elogio global hacia ella al afirmar que “las galletitas están”. Por su parte, Martitegui indicó que “fue un milagro” que Edith haya llegado e hizo extensivo su recomendación a los demás participantes, porque que “es necesario que no pierdan la calma” al momento de acatar las órdenes que les dan.

Al deliberar, los tres jueces coincidieron en que “esperaban un desastre” y que terminaron sorprendidos por el buen nivel que mostraron los participantes, a pesar de algunos errores. “Hacía rato que no pasaba esto. Todos tienen todo muy bien algo y alguna cosita a mejorar” dijo Damián Betular.

El jurado volvió al sector principal del estudio y les comunicó a Pablo Giralt, Juli Poggio y Karina Mazzocco que habían hecho las mejores galletas, dejando para lo último a Robles y Hermida. Sin embargo, Betular las tranquilizó diciéndoles que ninguna iba a ser eliminada.

“La participante que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… ninguna. En una prueba tan difícil sería injusto eliminar a alguien porque nadie cometió un error grave. La verdad es que los nueve merecen estar una semana más. Igual les avisamos que descansen porque esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil”, fueron las palabras del jurado pastelero.