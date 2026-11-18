En la séptima Gala de Eliminación, los jurados de reality culinario tomaron una decisión que modifica el desarrollo del programa en los próximos días.
En la noche del martes 17 de noviembre, luego del partido que la Selección Argentina goleó 7 a 0 a su similar de Costa Rica en la Bombonera, en Masterchef Celebrity los jurados anunciaron un “quiebre” en la competencia al final del programa. En la séptima Gala de Eliminación de la competencia gastronómica, con Rocío Robles y Edith Hermida como las peores cocineras de la noche dedicada a un desafío de galletas danesas.
La presentación de las galletitas de la periodista deportiva fue muy difícil desde lo visual, el chef pastelero Damián Betular las calificó como “polvorones que compraba su papá en Lavalle”. En su defensa, Rocío esperó que “valoraran la variedad” que preparó. “Me fue más o menos. Las más lindas me quedaron afuera porque emplaté demasiado rápido” aseguró la modelo ante el jurado.
Germán Martitegui las probó y dictaminó que “había cosas que estaban muy bien y otras que no” y sostuvo que la sablée se encontraba “demasiado procesada” y que “no poseía el arenado correcto”.
Edith Hermida, que venía de capa caída por su insólito bife con frutillas de la noche de última chance, declaró que sus galletitas se llamaban “la catástrofe que no fue” gracias a que Maru Botana la salvó durante el periodo de cocina.
La jurado la felicitó a la conductora de "Bendita" por su masa sablée y brindó un elogio global hacia ella al afirmar que “las galletitas están”. Por su parte, Martitegui indicó que “fue un milagro” que Edith haya llegado e hizo extensivo su recomendación a los demás participantes, porque que “es necesario que no pierdan la calma” al momento de acatar las órdenes que les dan.
Al deliberar, los tres jueces coincidieron en que “esperaban un desastre” y que terminaron sorprendidos por el buen nivel que mostraron los participantes, a pesar de algunos errores. “Hacía rato que no pasaba esto. Todos tienen todo muy bien algo y alguna cosita a mejorar” dijo Damián Betular.
El jurado volvió al sector principal del estudio y les comunicó a Pablo Giralt, Juli Poggio y Karina Mazzocco que habían hecho las mejores galletas, dejando para lo último a Robles y Hermida. Sin embargo, Betular las tranquilizó diciéndoles que ninguna iba a ser eliminada.
“La participante que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… ninguna. En una prueba tan difícil sería injusto eliminar a alguien porque nadie cometió un error grave. La verdad es que los nueve merecen estar una semana más. Igual les avisamos que descansen porque esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil”, fueron las palabras del jurado pastelero.
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