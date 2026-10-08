Tras el desafío de las tortillas de papa en duplas, los participantes recibieron la devolución del jurado y conocieron su próximo destino en Masterchef Celebrity.
En la noche del miércoles 7 de octubre, los tres jurados de Masterchef Celebrity desafiaron a los participantes a cocinar en duplas una tortilla de papa con guarnición pero, como no podía ser de otra manera eso no fue todo, ya que en tres oportunidades uno de los dos cocineros iba a tener que estar suspendidos en el aire.
Luego de probar los platos de todas las duplas, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana debatieron y tomaron la decisión de quiénes subirían al balcón y quiénes se llevaban el delantal gris. Entonces el chef repostero llamó al frente a la China Ansa, Rocío Robles, Marta Fort y Morena Beltrán, y les dijo “Las sonrisas se borran rápido acá adelante igual eh. Una buena tortilla con una no vinagreta, una tortilla más o menos con una buena vinagreta, y dos caminos, el delantal gris y el balcón. La pareja que sube al balcón y va directo a la noche de beneficios es China y Rocío”.
Luego, Maru hizo pasar al frente a Hernán “Mala Fama” y Pablo Migliore, y explicó “El plato de ustedes tuvo cosas buenas y otras no tanto. ¿Ustedes cómo creen que les fue?”. Rápidamente, el exarquero afirmó que bien, pero el músico expresó “Yo escucho que todo el tiempo nombran a la vinagreta, pero dijeron ‘tortilla y guarnición’, vinagreta no era obligación”. Cuando les preguntó qué creen que les iba a pasar, Pablo volvió a ser positivo diciendo el balcón, pero Hernán bromea que se va a su casa.“Uno más optimista y otro menos, pero hoy lamentablemente… nos vemos en la noche de última chance”.
Y después llamó a Luciana Geuna y Edith Hermida, les hizo la misma pregunta que a sus compañeros, pero ellas afirmaron -sin dudar- que balcón “Bueno chicas, se van al balcón” les confirmó la cocinera.
Por último, Germán Martitegui convocó al frente a Nazareno Casero, Paula Trapani, Juli Poggio y Luck Ra y les dijo “Antes que nada les quiero decir a todos que fue un gran esfuerzo, las tortillas estaban todas muy decentes, muy bien, y que es un gran paso todo lo que han hecho desde que empezaron hasta hoy”, para luego revelar que “De estas dos parejas hay una que sube directamente al balcón y otra que va a pasar a la noche de última chance. La dupla que sube directamente al balcón es Juli y Luck Ra”.
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