Luego, Maru hizo pasar al frente a Hernán “Mala Fama” y Pablo Migliore, y explicó “El plato de ustedes tuvo cosas buenas y otras no tanto. ¿Ustedes cómo creen que les fue?”. Rápidamente, el exarquero afirmó que bien, pero el músico expresó “Yo escucho que todo el tiempo nombran a la vinagreta, pero dijeron ‘tortilla y guarnición’, vinagreta no era obligación”. Cuando les preguntó qué creen que les iba a pasar, Pablo volvió a ser positivo diciendo el balcón, pero Hernán bromea que se va a su casa.“Uno más optimista y otro menos, pero hoy lamentablemente… nos vemos en la noche de última chance”.