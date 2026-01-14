MasterChef Celebrity: Yanina Latorre reveló quién es el más falso

Terminado su paso por el certamen culinario, la conductora de "SQP - Sálvese Quien Pueda", por América TV, abrió la caja de preguntas en su cuenta personal de Instagram y permitió que sus seguidores le hicieran todo tipo de preguntas y de paso, revelar algunas intimidades de su paso por el ciclo que conduce Wanda Nara.

Ante la consulta de quién es "el más falso", Yanina Latorre no dudó ni un segundo en decirlo "El turco", así como también reconoció que es el más competitivo de todos los participantes de "MasterChef Celebrity".

A lo largo de su participación en el certamen culinario, Claudio Husain se cruzó en varias oportunidades a Yanina Latorre. Incluso la propia conductora del programa llegó a blanquear al aire que el exfutbolista había intentado juntar firmas para impedir la llegada de la esposa de Diego Latorre, en reemplazo de Maxi López.

La conductora de "SQP" también confirmó que Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis fueron los participantes con los que mejor se llevó durante su participación en el programa. Yanina también reconoció haber tenido buena onda en general con todos, a excepción de Marixa Balli, aunque no la hizo responsable, "Le llenaron la cabeza supongo que para generar esto. Alguien le dijo que yo no quería ir cuando a ella le tocara conducir LAM y es mentira" aclaró.