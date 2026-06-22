Facundo Arana contó cómo se está dando su reconciliación con María Susini: "Reencauzando todo"

El actor y la exmodelo se dieron una nueva oportunidad en el amor. "Esta cosa de ir de a poco me cuesta mucho. Hay veces que uno tiene que apostar".
Facundo Arana y María Susini estuvieron juntos casi dos décadas, en las que formaron una familia y fueron felices. Hasta que el año pasado, la relación se terminó. Y ahora, casi un año después, el actor confirmó que están volviendo a apostar al amor, en una etapa de pleno reencuentro. "Estamos reencauzando todo".
“Estoy transitando un momento muy feliz porque me encuentro, me reencuentro con mi familia después de toda la crianza de mis hijos y después de un matrimonio de muchos años...", comenzó Facundo, desde Ola Stream, en una entrevista que le brindó al medio de comunicación, en medio de las versiones que indican que con María apostaron a una chance en el amor.
“Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo, pero no quiero que sea una cosa de un minuto para el otro. Entonces nos vimos, nos queremos todos, nos conocemos y dale para adelante”, explicó el actor, prolijo en sus declaraciones públicas, sobre cómo es la nueva etapa con Susini.
"Para una persona como yo, que piensa que cualquier cosa y en cualquier momento todo puede cambiar, esta cosa de ir de a poco me cuesta mucho. Hay veces que uno tiene que apostar, y hay que apostar con todo el amor del mundo, sabiendo que uno lo está haciendo con todo el amor del mundo”, reflexionó, Arana.
La historia de amor entre Facundo y María se remonta a un romántico comienzo allá por el año 2007, luego de que el artista termine una larga relación con Isabel Macedo. El vínculo entre el actor y la modelo se consolidó rápidamente y se casaron, protagonizando una de las bodas más requeridas por la prensa.
Fruto de la relación, de su amor construido a lo largo del tiempos es que nacieron India y los mellizos Yaco y Moro, su tres hijos, hoy ya adolescentes. A lo largo de los años se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, quienes siempre apostaron al perfil bajo y a preservar su vida privada, aunque a fines de 2025 decidieron tomar una distancia sentimental y física -incluso, viviendo en casas separadas- que duró, aproximadamente, un año.
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