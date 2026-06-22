Facundo Arana contó cómo se está dando su reconciliación con María Susini: "Reencauzando todo"

Facundo Arana, nota Facundo y María estuvieron juntos durante dieciocho años hasta que, en el 2025, se separaron. Y ahora, están apostando a la reconciliación.

LA HISTORIA DE AMOR DE FACUNDO Y MARÍA

La historia de amor entre Facundo y María se remonta a un romántico comienzo allá por el año 2007, luego de que el artista termine una larga relación con Isabel Macedo. El vínculo entre el actor y la modelo se consolidó rápidamente y se casaron, protagonizando una de las bodas más requeridas por la prensa.

Facundo Arana, nota 2

Fruto de la relación, de su amor construido a lo largo del tiempos es que nacieron India y los mellizos Yaco y Moro, su tres hijos, hoy ya adolescentes. A lo largo de los años se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, quienes siempre apostaron al perfil bajo y a preservar su vida privada, aunque a fines de 2025 decidieron tomar una distancia sentimental y física -incluso, viviendo en casas separadas- que duró, aproximadamente, un año.