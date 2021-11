Mauro Icardi rompió el silencio: "Tuve un error"

ADEMÁS:

La primera parte de la entrevista que duró tan solo 30 minutos dejó mucho que desear y la gente se mostró muy descontenta ya que se sabía más de la historia que lo que los mismos protagonistas contaron. Incluso se cuestionó la forma de entrevistar de la diva. En los últimos minutos de la charla de Susana con Wanda Nara apareció Mauro Icardi, como si no hubiese sido planeado (sabemos que no hay nada que no sea planeado en una entrevista de este estilo), y a pesar de que todos esperaban su palabra, no dijo nada. Frente a esto las especulaciones sobre si el futbolista del PSG hablaría en la versión completa comenzaron a aparecer.

WFRL6EVUOFGPFMUVXNPRSBIPVA.jpg Mauro Icardi y Wanda Nara en la entrevista con Susana

Finalmente se resolvió el misterio y Mauro Icardi rompió el silencio: "Fueron días muy tristes, pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver juntos. Ya se habló todo. El amor que tengo por ella lo sabe todo el mundo", reconoció.

Y agregó: "Yo me casé muy chico, con 20 o 21 años nos casamos y es para toda la vida. Soy muy a la antigua también. Y creo que tuve un error y lo pudimos solucionar". "Creo que va a ser la última vez que se habla de esto. Yo no venía para hablar, la nota era con ella y entre un ratito", concluyó Icardi.

revelan-la-frase-que-dijo-la-china-suarez-en-su-entrevista-con-alejandro-fantino-1275287.jpg La China Suárez junto a Alejandro Fantino

Otra vez, gusto a poco y nada. Pero no solo en esta entrevista, porque la charla entre Fantino y la China Suarez también dejó mucho que desear... ¿Terminará de una vez este reality show? No lo sabemos.