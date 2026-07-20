Maxi López viajó de urgencia a Italia: entraron a robar a la casa de Wanda Nara, con sus hijos adentro

Tres delincuentes ingresaron a la casa Milán que tiene la conductora, mientras sus tres hijos varones estaban adentro. El exjugador se subió a un avión para encontrarse con los jóvenes.
Maxi López tuvo que viajar de emergencia a Europa. Cuando se estaba desarrollando la final del Mundial 2026, tres ladrones ingresaron a la casa donde estaban sus tres hijos varones, en una casa de campo, en Milán, Italia. Y si bien los jóvenes, fruto de su matrimonio con Wanda Nara, no sufrieron lesiones, el susto fue mayúsculo. Y, al terminar la transmisión oficial del Mundial 2026, el exjugador de fútbol se fue al encuentro de los chicos, a fin de acompañarlos tras el mal momento vivido.
"Durante la final de la copa del mundo en NYC, entraron a la casa de Wanda en Italia con los chic@s adentro, 3 ladrones", contó Maxi, en la primera parte de su comunicado, que compartió en su cuenta oficial de Instagram, para informar a sus seguidores y quien quiera leerlo, de lo sucedido mientras se disputaba la rivalidad entre España y Argentina, por la Copa del Mundo.
"Los nenes están todos bien gracias a Dios", llevó tranquilidad, López, sobre el presente de Valentino, Benedicto y Constantino, los tres adolescentes fruto de su matrimonio con Nara. Los jóvenes estaban bajo el cuidado y la "tutela" de Nora Colosimo, madre de Wanda y abuela de ella, quien rápidamente le contó a su hija lo sucedido, quien también estaba en EEUU, trabajando para una marca que le había pagado para llevarla a la final.
"En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos", anticipó López, a través de su posteo en el historial de IG, a punto de subirse a un avión que, lejos de lo que estaba previsto que lo regrese a Argentina, lo está llevando a Europa, para contener a sus hijos, luego de haber vivido un traumático momento de delincuencia.
“Yo los conozco a los dos desde que comenzaron su relación…no puedo contar mucho... Lo conozco muy bien a Piqué. En realidad ellos se encontraron primero grabando un spot publicitario y después él a la noche avanza en una disco”, contó Maxi, en Cortá por Lozano, sobre la interna de la ruptura entre Shakira y su exmarido, Gerard Piqué.
“Dicen que ella sería muy intensa”, indagó Vero Lozano, a fin de conocer una respuesta de López, que no dudó en darla, al aire del programa de las tardes de Telefe. “Él me ha contado eso, sí...", sorprendió, el exjugador de fútbol, que supo compartir con el también deportista.
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