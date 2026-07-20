Maxi López viajó de urgencia a Italia: entraron a robar a la casa de Wanda Nara, con sus hijos adentro

Maxi compartió la noticia del robo, en sus redes sociales.

La info desconocida que contó Maxi sobre el conflicto entre Shakira y Gerad Piqué

“Yo los conozco a los dos desde que comenzaron su relación…no puedo contar mucho... Lo conozco muy bien a Piqué. En realidad ellos se encontraron primero grabando un spot publicitario y después él a la noche avanza en una disco”, contó Maxi, en Cortá por Lozano, sobre la interna de la ruptura entre Shakira y su exmarido, Gerard Piqué.

“Dicen que ella sería muy intensa”, indagó Vero Lozano, a fin de conocer una respuesta de López, que no dudó en darla, al aire del programa de las tardes de Telefe. “Él me ha contado eso, sí...", sorprendió, el exjugador de fútbol, que supo compartir con el también deportista.