Melina Lezcano: "Haciendo zapping descubrí que tenía una hermana"

Fue en este proyecto donde decidió contar por primera vez una insólita y llamativa historia familiar que la tiene de protagonista.

“Me acordé de algo muy random que me pasó, que lo quiero compartir con ustedes, que nunca lo compartí en mi vida con nadie, y que habiéndome pasado esto se me abrieron un montón de portales. ¿Se acuerdan del programa Soñando por cantar? Estaba viendo la tele y de repente se sube a cantar una chica que se llamaba Clooly Lezcano. ¡Dije qué loco tiene mi apellido, y canta, como yo!”, arrancó a contar Melina.

“Se pone a cantar y era una locura, soulera, R&B… Se pone a charlar con el jurado y le preguntan ‘¿por qué estás acá?’, y dijo ‘no, porque me quería demostrar a mí misma, mi papá me abandonó, que no lo necesité, y también decirle a él que no lo necesité en mi vida, que pude sola”, continuó.

“A mí se me empezó a erizar la piel, chicos. Dije, qué loco, la abandonó el padre, canta, tiene esa edad. Y le pregunto a mi mamá si antes de mí, mi papá había abandonado a alguna otra hija. Y me dijo que sí”, reveló la cantante.

“Y sí, resultó ser que esta chica era mi hermana. Me respondió unos años después por Twitter y nos pusimos a hablar… Fue haciendo zapping por la tele que yo la encontré en un concurso de canto y encontré una hermana que yo no sabía que existía. Fue un flash”, agregó.

Y siguió: “Ella no tuvo el privilegio que tuve yo de tener una familia hermosa, más allá de que mi papá me abandonó. Su madre no volvió a formar pareja y ella vivió angustiada toda su vida pensando que había sido su culpa que su padre la abandonara, bah mi padre también”.

“Y después me contó que decidió contactarlo y ahí se me abrió un portal de querer contactarlo también y así yo emprendí este camino de sanación con mi papá, gracias a que haciendo zapping encontré en un concurso a mi hermana que yo no sabía que existía”, apuntó.

Y cerró la particular historia: “No nos hemos podido encontrar, pero descubrí de dónde me viene el gen del canto, porque mi mamá no canta ni nada. Y también me enteré que tengo dos hermanos que abandonó antes que yo: uno después de mí, y él actualmente vive con su familia y tiene tres hijos”.

C-dCiTHD.jpg Melina Lezcano contó una historia familiar.

A puro éxito, Arjona agrega un nuevo show en Vélez

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona agregó el 16 de septiembre como segunda fecha en el estadio de Vélez Sarsfield para la despedida de su gira "Blanco y Negro" en Latinoamérica.

La nueva fecha se suma a la anunciada del 15 de septiembre que se conoció 10 días atrás y que también se desarrollará en el estadio del barrio de Villa Luro.

Arjona tiene el récord en Argentina de haber realizado 34 estadios Luna Park consecutivos, ocho GEBA, seis Boca y cinco Vélez, 5 DirecTV Arena y 5 Orfeo Superdomo.

En dos años de gira con 160 conciertos en 110 ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, con este espectáculo, Arjona tuvo dos "sold out" en el Madison Square Garden y el récord por sus cinco fechas en el Movistar Arena de Miami.

En Buenos Aires el músico repasará su trayectoria musical de más de 30 años para dar cierre a la gira "Blanco y Negro".