Michael Douglas: "Hay humor hasta en lo deprimente"

Gracias por atender a una nueva entrevista para POPULAR. ¿Cómo esta su padre?

-Mi padre está muy bien. El ya tiene 102 años de edad.

Todos tenemos más edad, pero volviendo al tema de esta entrevista me gustaría saber cómo llego a la serie televisiva The Kominsky Method. Hable sin importar que todos estamos envejeciendo.

-Todos nosotros envejecemos y usted para encontrar humor sobre este tema, que tiene algo de deprimente, es lo suficiente inteligente para saber que eso puede tornarse en una tragicomedia. No estuve pensando en hacer televisión y cuando, realmente apareció de repente, leí el guión y lo sentí muy bueno.

Todos estamos envejeciendo.

-Todos estamos poniéndonos viejos y por eso el personaje, por lo general. es lo suficientemente inteligente para pasar a la tragicomedia y que nuestro personaje puede pasar de divertido a triste y otra vez de nuevo al otro estado. Realmente una muy buena redacción y en consecuencia atrae talento.

¿Usted encuentra humor al tener mas edad?

-Unicamente porque estoy haciendo un show de televisión. Eso es únicamente (risas) la forma que estoy encontrando pero estoy muy agradecido. Estoy agradecido por eso. Usted sabe lo que estoy encontrando con mi tiempo. Justamente he cumplido 75, así que realmente me quedan unos 15 años mas... Digo 15 años. Eso no es mucho tiempo así que... No será mucho tiempo y usted es mas conciente en esto como los vivirá, si se le ocurra pensar.

¿Pensar en quince años más en el nivel profesional?

-En el nivel personal no puede ser publicado, pero en el nivel profesional puedo decirlo cuando hice una película con Ridley Scott titulada Black Rain (1989) y estaba rodando en Japón, nosotros teníamos que hacer una conversación cara a cara, algo digamos que recuerdo como una discusión amable. Entre tanto se producía un gran incendio y se suponía que debía irme corriendo atravesando las grandes llamaradas. Todo al mismo tiempo y cuando lo hice el incendio era más profundo. Yo pensé que serían los efectos especiales y que debía atravesar las llamas y cuando lo atravesé, crucé resulta que el fuego era verdadero Se suponía como un dedo que atravesaría la llama de una vela, pero fue algo más profundo. (reí) ¿Por qué se ríe? Recuerdo que atravesé la gran llamarada. Fue una locura Ridley mirándome, había sido una locura de mi parte. (risas).