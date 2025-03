Los premios Oscars, minuto a minuto

Puntualmentea a las 21, comenzó la transmisión del evento con la interpretación de las canciones "Somewhere over the rainbow", por Ariana Grande,"Home", por Cynthia Erivo y luego juntas -con la Master Chorale- recrearon "Defying Gravity" de la película "Wicked".

image.png

A continuación, luego de un breve video introductorio, en donde parodió al filme "La Sustancia" -con Demi Moore- hizo su aparición el encargado de conducir la ceremonia, el comediante y presentador norteamericano Conan O’Brien -quien visitara nuestro país en noviembre de 2023-.

KEp7efubGztAKYeu.mp4