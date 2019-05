Mirtha Legrand quiere volver este sábado: "Me estoy cuidando"

La diva contó que está haciendo un gran esfuerzo para estar espléndida este fin de semana pero no sabe todavía si será suficiente

Mirtha Legrand rompió ayer el silencio en el programa Todas las Tardes (Canal 9) y dijo: "Me cuesta hablar porque me tergirvisan todo y yo me hago mucha mala sangre. Hoy me toca ir al médico y voy a ver si puedo volver este fin de semana. Estoy cumpliendo con el tratamiento kinesiológico para moverme más. En la alimentación también me estoy cuidando de manera estricta, como un poco de carne, puré, pescado, arroz".