Mirtha Legrand cenará con "tontos" y hermanos

Por otra parte, también estarán sentados a la mesa dos grandes amigos de la Chiqui, los hermanos Lucía y Joaquín Galán, el dúo Pimpinela, previo viaje a España, para realizar una nueva gira por ese país. La actriz Eugenia Tobal será la quinta invitada en "La Noche de Mirtha", un clásico de los sábados en la televisión argentina.

Por su parte, el domingo 11 de agosto, a partir las 13.45, Juana Viale encabezará una nueva entrega de sus almuerzos, con una mesa más distendida y vinculada al mundo del espectáculo con la actriz Luisa Albinoni, el periodista Matías Vázquez -conductor del programa "Puro Show"-, el cantautor Axel, la actriz y cantante Brenda Asnicar -recordada por su protagónico en "Patito Feo" y el actor Rodrigo Noya.

En la vereda de enfrente, a partir de las 12 en Telefe, en la décima temporada de "La Peña de Morfi" -con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco- recibirán a "La K´onga" que dará un show con toda la energía del cuarteto. Además, el folklore llega desde Salta con "Las Voces de Orán" y -por primera vez como solista- visita la casa de la música Benja Torres para presentar su álbum debut “Espinas”.

En la pulpería, un invitado muy especial, el exMIDACHI Dady Brieva y toda la diversión con Nacho Castañares, Tato Algorta, Luchi Patrone y Lean Saifir, el equipo del programa "Fuera de Joda" -de las tardes de Streams Telefe-.

Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.