Sin embargo, More cambió de planes y anunció su elección en una entrevista concedida a revista Gente. "Nuestro hijo se llamará Francisco Benicio", aseguró.

Además de esta revelación, la hija del conductor de Intrusos se encargó de poner en duda su presencia en la inminente boda de su padre con Romina Pereiro el próximo 20 de abril: "No sé si voy al casamiento de mi papá. Mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo".

Más allá de la decisión de preservar al bebé, la incertidumbre de la joven también tiene que ver con las diferencias que aún mantiene con Jorge. "Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir, no perdono. Por algo me volví a hablar, pero definitivamente tenemos dos vidas muy diferentes”, sentenció.

