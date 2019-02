"Decidí dejar la obra por dos cosas. Porque artísticamente estaba yendo para otro lado, y profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería, que había algo del trato que no la estaba pasando bien", le había dicho Bertuccelli a Luis Novaresio.

En aquél momento, una de las que salió a explicar la postura del colectivo ante esta situación entre colegas fue Verónica Llinás. "Se trató en Asamblea y se votó. No hubo quorum para apoyar. Así es la democracia", aseguró en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, a casi dos meses de esa publicación, la actriz reconoció que no se manejó de la mejor forma, ya que no tenía toda la información del caso. "Fue una equivocación mía. Yo pensé una cosa y era otra. Hablé sin saber, había un comunicado del Colectivo que hablaba sobre el tema", reflexionó en el programa Hay que ver.

Asimismo, Llinás, quien estará al frente de la comedia Corazón salvaje junto a Darío Barassi, explicó que la motivó a expresarse de esa manera: "Me pasa que recibo tanta agresión que cuando alguien pregunta algo respetuosamente me dan ganas de contestar. En esta ocasión me equivoqué, yo no tendría que haber contestado".

Sobre el comunicado en torno al caso "Bertuccelli-Darín", la actriz trató de explicar la actitud del colectivo: “Eso había salido pero no en el momento en el que sucedió porque en ese momento era muy importante no sacar el foco de la ley (por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito) que se estaba por tratar en Senadores, porque muchas veces los medios no priorizan lo fundamental”.

