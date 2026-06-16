La gala solidaria a beneficio de Unicef reliazará un homenaje a Mercedes Sosa

El espectáculo incluirá propuestas de tango, folklore, danza contemporánea y urbana. Entre los artistas convocados figuran Marcos Ayala y Paola Camacho, Vendaval Compañía de Danza, Jonathan Lazarte y Jimena Visetti, Danzan Hechas Tierra, Florencia Passoni y Rubén Forlin, Identity Company, Lucía Bargados y Juan Manuel Jauregui, Ballet Flor de Amankay, el Elenco Concertado del Teatro del Bicentenario de San Juan e Isaac Gardella y Maia Roldán.

danzar-por-la-paz-archivo-2023-3EY2R5M3BZBELMRZKTQIUIIQKE Tango, folklore, danza contemporánea y urbana formarán parte de la propuesta artística.

La función comenzará a las 20.30 en la sala ubicada sobre la avenida Corrientes. Las últimas entradas continúan disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro, con valores desde los $15.000.