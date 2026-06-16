La gala solidaria a beneficio de Unicef reliazará un homenaje a Mercedes Sosa

La 21ª edición de la Gala se relizara en el Teatro El Nacional y participarán compañías de danza de distintos géneros , juntos con el músico Nahuel Pennisi.
La gala Danzar por la Paz celebrará este miércoles 17 de junio su 21ª edición en el Teatro El Nacional, un espectáculo, que destina los fondos a Unicef, y que reunirá a artistas y compañías de danza de distintos géneros en una única función con el objetivo de colaborar con programas destinados a niños, niñas y adolescentes.
La propuesta, impulsada por el bailarín y coreógrafo Leonardo Reale, combina desde hace más de una década expresiones artísticas con acciones solidarias. Este año, la convocatoria tendrá además un eje especial: un homenaje a Mercedes Sosa, una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.
La edición 2026 estará dedicada a celebrar el legado artístico y cultural de la cantante tucumana. Para la ocasión, los artistas participantes presentarán coreografías inéditas creadas especialmente para la gala, inspiradas en su obra y trayectoria.
La noche contará también con la participación especial de Nahuel Pennisi, quien se sumará a una programación que buscará reinterpretar a través de la danza el universo musical y simbólico de Mercedes Sosa.
El espectáculo incluirá propuestas de tango, folklore, danza contemporánea y urbana. Entre los artistas convocados figuran Marcos Ayala y Paola Camacho, Vendaval Compañía de Danza, Jonathan Lazarte y Jimena Visetti, Danzan Hechas Tierra, Florencia Passoni y Rubén Forlin, Identity Company, Lucía Bargados y Juan Manuel Jauregui, Ballet Flor de Amankay, el Elenco Concertado del Teatro del Bicentenario de San Juan e Isaac Gardella y Maia Roldán.
La función comenzará a las 20.30 en la sala ubicada sobre la avenida Corrientes. Las últimas entradas continúan disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro, con valores desde los $15.000.
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