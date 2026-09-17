Quién es la integrante de Bandana que está de novio con un hombre casi veinte años menor

EL AMOR SEGÚN VIRGINIA

“No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís”, propuso Virginia, compartiendo sus pensamientos más profundos sobre el amor, en su espacio de comunicación virtual a través del IG.

"Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida", invitó Da Cunha, a repensar a la gente.