Quién es la integrante de Bandana que está de novio con un hombre casi veinte años menor

Virginia Da Cunha es "blanco de críticas" por tener, hace un tiempito, una relación con un joven de veinticinco años, en la provincia de Mendoza.
Bandana, en su regreso a los escenarios, con sus cuatro de sus cinco integrantes original, generó revuelo. No sólo por lo que significó para los fans el volver a verlas en vivo sino por la realidad de vida de algunas de sus integrantes. Entre ellas, la de Virginia Da Cunha, de cuarenta y cinco años, que generó polémica en redes sociales al estar en parea con su joven de veinticuatro, en el interior del país.
“Hablando de morochos... para los que dicen que estoy robando, créanme que esto es puro WIN WIN”, lanzó Virginia, desde su redes sociales, junto a un posteo que roza o hot con su pareja, cansada de las críticas que recibe a diario por estar saliendo con un hombre - Samir Jaliff- al que le lleva diecinueve años de diferencia de edad.
“Dejen que la mente les arruine las infinitas posibilidades de disfrutar esta vida. Nunca crean que es tarde para ninguna cosa porque ahí es donde el cuerpo empieza lentamente a obedecer y morir. Anímense a más y eso tendrán”, invitó Da Cunha, a la reflexión, a todos los que observan sus publicaciones en Instagram.
“La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años... A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente. A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo”, expresó la integrante del grupo pop, que ahora arranca su gira por el interior del país.
“No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís”, propuso Virginia, compartiendo sus pensamientos más profundos sobre el amor, en su espacio de comunicación virtual a través del IG.
"Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida", invitó Da Cunha, a repensar a la gente.
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