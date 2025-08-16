Murió Alberto Martín, una figura emblemática del espectáculo argentino

"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", expresó el mensaje de despedida.

Alberto Martín, cuyo verdadero nombre era Luis Alberto Di Feo, murió luego de varios días de internación por una enfermedad que deterioró su salud.

Una carrera iniciada desde niño

Nacido el 8 de mayo de 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, Alberto Martín dio sus primeros pasos en el cine a los seis años con La muerte está mintiendo (1950).

A lo largo de su carrera, se consolidó como un rostro habitual de la televisión, participando en ciclos emblemáticos como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979–1980).

En cine, protagonizó títulos populares como Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977), Los hijos de López (1980) y ¡Qué linda es mi familia! (1980), ganándose al público por su versatilidad.

Su presencia también fue destacada en el teatro, con obras tan diversas como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York, donde transitó con soltura tanto la comedia como el drama.

Alberto Martín, en el corazón del público

Martín mantuvo su vigencia televisiva en producciones posteriores como Alta comedia, Mesa de noticias, Solamente vos (2013), Los ricos no piden permiso (2016) y Quiero vivir a tu lado (2017). En sus últimos años, se lució en el programa Mañanísima, junto a Carmen Barbieri, donde sumó una nueva faceta como cocinero televisivo.

En lo personal, Alberto enfrentó momentos difíciles, como la pérdida de su esposa Marta en 2018, tras más de 47 años de matrimonio y diez de lucha contra la ELA. Su partida lo marcó profundamente, aunque siempre buscó seguir adelante con optimismo, rodeado de sus tres hijos y cinco nietos