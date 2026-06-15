Murió Anne Schedeen, la madre de "Alf", a los 77 años

La noticia la confirmó su familia a través de un comunicado en redes sociales. Sus familiares no revelaron la causa del fallecimiento ni precisaron cuándo ocurrió exactamente.
La actriz estadounidense Anne Schedeen falleció a los 77 años, según informó su familia junto a su representante Tom Markley mediante un comunicado difundido en redes sociales. La intérprete quedó en la memoria del público por su papel de Kate Tanner, la madre de familia en la popular serie Alf, donde participó durante las cuatro temporadas de la producción.
Sus familiares no revelaron la causa del fallecimiento ni precisaron cuándo ocurrió exactamente.
"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso y amor por su familia“, señalaron sus seres queridos en el mensaje publicado. Además, remarcaron que su presencia seguirá viva a través de sus trabajos, sus relatos y la manera en la que transitó la vida, a la que describieron como “una fuerza de la naturaleza”.
“Annie lo era todo para su familia y para esta agencia”, agregó su representante en declaraciones posteriores.
Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, Luanne Ruth Schedeen comenzó su formación artística en el Portland Civic Theatre. Más tarde llevó su experiencia a Hawái y Nueva York, aunque fue en Los Ángeles donde alcanzó una nueva etapa profesional tras firmar con Universal Pictures.
A partir de allí comenzó a sumar apariciones en reconocidas producciones televisivas como The Six Million Dollar Man, McCloud, La mujer biónica, Emergency!, The Incredible Hulk, Three’s Company, Cheers, Magnum PI, Se ha escrito un crimen y Judging Amy.
En la pantalla grande participó en películas como La criatura infernal (1976), Vuelo hacia la catástrofe y Exo-Man(1977), Champions: A Love Story (1979), Second Thoughts (1983), Slow Burn (1986) y Cast the First Stone (1989).
Su reconocimiento internacional llegó en 1986 con el estreno de ALF, donde interpretó a Kate Tanner, la madre de una familia que decide recibir en su hogar a un extraterrestre proveniente del planeta Melmac. Su personaje se convirtió en uno de los más recordados de la serie.
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