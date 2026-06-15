Murió Anne Schedeen, la madre de "Alf", a los 77 años

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Una carrera extensa en televisión y cine

Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, Luanne Ruth Schedeen comenzó su formación artística en el Portland Civic Theatre. Más tarde llevó su experiencia a Hawái y Nueva York, aunque fue en Los Ángeles donde alcanzó una nueva etapa profesional tras firmar con Universal Pictures.

A partir de allí comenzó a sumar apariciones en reconocidas producciones televisivas como The Six Million Dollar Man, McCloud, La mujer biónica, Emergency!, The Incredible Hulk, Three’s Company, Cheers, Magnum PI, Se ha escrito un crimen y Judging Amy.

En la pantalla grande participó en películas como La criatura infernal (1976), Vuelo hacia la catástrofe y Exo-Man(1977), Champions: A Love Story (1979), Second Thoughts (1983), Slow Burn (1986) y Cast the First Stone (1989).

Su reconocimiento internacional llegó en 1986 con el estreno de ALF, donde interpretó a Kate Tanner, la madre de una familia que decide recibir en su hogar a un extraterrestre proveniente del planeta Melmac. Su personaje se convirtió en uno de los más recordados de la serie.