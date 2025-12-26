Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor y custodio de su obra

A lo largo de su carrera, Daniel trabajó intensamente en la obra de su padre y compartió con él grabaciones y escenarios. Uno de los momentos más recordados fue su participación durante cuatro años en el legendario Octeto Electrónico, una de las formaciones más innovadoras de Astor.

También colaboró en 2018 con el documental Piazzolla, los años del tiburón, dirigido por Daniel Rosenfeld, aportando una mirada íntima sobre la vida y la obra del compositor.

Además de su labor musical, Piazzolla hijo se encontraba abocado a la producción de un libro autobiográfico en el que reunía anécdotas familiares y artísticas, un proyecto que buscaba aportar nuevas capas de sentido a la historia del apellido. Su fallecimiento tomó por sorpresa al ambiente cultural, ya que seguía activo pese a padecer una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que afectaba su salud desde hacía tiempo.

Relación compleja con Astor Piazzolla

Daniel vivía desde 2010 en Villa La Angostura, donde solía compartir reflexiones sobre su vida familiar y su vínculo con la música. En distintas entrevistas recordó la relación compleja con su padre: estuvieron doce años sin verse tras una discusión motivada por la decisión de Astor de disolver el Octeto y avanzar hacia una nueva etapa musical. Sin embargo, siempre sostuvo que, pese a los desacuerdos, nunca dejaron de quererse.

El reencuentro se produjo cuando Astor ya estaba enfermo y les permitió compartir el último Día del Padre, apenas quince días antes de su muerte, el 4 de julio de 1992. Al evocar su infancia, Daniel solía describir el clima de respeto que se vivía en la casa durante los momentos de composición: “Chicos, nos tocó esto. Es un genio. Tratemos de hacer el menor ruido posible”, recordaba que les decía su madre.