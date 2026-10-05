Según explicó Dianna Project, la joven promesa murió “debido a una miocarditis derivada de la gripe”.

La organización solicitó respeto y privacidad para los familiares de la niña y expresó: “Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos los fans que apoyaron a Runa Hirata y a todos los implicados que le brindaron su apoyo”.

La última presentación de Runa había sido el 20 de septiembre. Después de aquella actuación, la pequeña había compartido un mensaje con sus seguidores: “Gracias también por hoy, lo aprecio mucho. Fue muy divertido”.

En la cuenta de X que utilizaba la artista también se publicó un mensaje dedicado a quienes la acompañaron durante su corta trayectoria.

“A todas las compañeras que fueron amables con ella durante su vida, a los fans que siempre lo apoyaron, a todos en la agencia que lo convirtieron en ídola, y a todas las personas que de alguna manera se involucraron: de verdad, muchas gracias”, expresaron.

El equipo que representaba a Runa explicó además que la menor padeció una “inflamación del músculo cardíaco asociada a la gripe, una complicación poco frecuente pero potencialmente mortal”.

En el mismo comunicado, la empresa de talentos pidió evitar consultas personales y entrevistas relacionadas con el caso. “Pedimos amablemente que se abstengan de realizar consultas individuales, solicitar entrevistas o publicar preguntas en redes sociales sobre este asunto”, señalaron.

Dianna Project es una plataforma dedicada a impulsar artistas infantiles y adolescentes que nació en la ciudad japonesa de Nagoya. Hirata Runa se había convertido en una de las figuras con mayor proyección dentro del proyecto, principalmente por la importante cantidad de seguidores que había acumulado en las redes sociales.