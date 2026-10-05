La joven promesa de Dianna Project falleció tras sufrir una miocarditis derivada de una fuerte gripe. Su última actuación había sido el 20 de septiembre.
La industria musical y actoral de Japón atraviesa un profundo pesar por la muerte de Hirata Runa, una joven figura de apenas 8 años que se había destacado como una de las grandes promesas infantiles del país.
La pequeña artista pertenecía a Dianna Project, una plataforma dedicada a la formación y promoción de jóvenes talentos del J-pop, cuyo sistema de selección tiene similitudes con el modelo utilizado en Corea del Sur.
A través de sus redes sociales, los responsables de la organización confirmaron el fallecimiento de la niña. “Lamentamos profundamente este informe repentino, pero Hirata falleció pacíficamente a las 4 de la madrugada”, comunicaron.
El anuncio también brindó detalles sobre el estado de salud que atravesaba la menor. Hirata Runa se encontraba internada luego de sufrir una fuerte gripe, que posteriormente derivó en una complicación de mayor gravedad.
Según explicó Dianna Project, la joven promesa murió “debido a una miocarditis derivada de la gripe”.
La organización solicitó respeto y privacidad para los familiares de la niña y expresó: “Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos los fans que apoyaron a Runa Hirata y a todos los implicados que le brindaron su apoyo”.
La última presentación de Runa había sido el 20 de septiembre. Después de aquella actuación, la pequeña había compartido un mensaje con sus seguidores: “Gracias también por hoy, lo aprecio mucho. Fue muy divertido”.
En la cuenta de X que utilizaba la artista también se publicó un mensaje dedicado a quienes la acompañaron durante su corta trayectoria.
“A todas las compañeras que fueron amables con ella durante su vida, a los fans que siempre lo apoyaron, a todos en la agencia que lo convirtieron en ídola, y a todas las personas que de alguna manera se involucraron: de verdad, muchas gracias”, expresaron.
El equipo que representaba a Runa explicó además que la menor padeció una “inflamación del músculo cardíaco asociada a la gripe, una complicación poco frecuente pero potencialmente mortal”.
En el mismo comunicado, la empresa de talentos pidió evitar consultas personales y entrevistas relacionadas con el caso. “Pedimos amablemente que se abstengan de realizar consultas individuales, solicitar entrevistas o publicar preguntas en redes sociales sobre este asunto”, señalaron.
Dianna Project es una plataforma dedicada a impulsar artistas infantiles y adolescentes que nació en la ciudad japonesa de Nagoya. Hirata Runa se había convertido en una de las figuras con mayor proyección dentro del proyecto, principalmente por la importante cantidad de seguidores que había acumulado en las redes sociales.
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