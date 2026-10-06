La diva, de 99 años, se encontraba hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei desde el 18 de septiembre pasado. Mirá el parte difundido por ese centro asistencial.

Mirtha Legrand recibió este martes el alta médica en el Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, completó el tratamiento con antibióticos y se fue a su casa tras casi tres semanas de internación que mantuvieron en vilo a su familia y al público.

Desde el centro asistencial anunciaron que la 'Chiqui' "continuará ahora con su recuperación en su domicilio para volver a sus actividades".

El alta médica tomó por sorpresa al ámbito del espectáculo, ya que el mismo sanatorio había indicado que, de no mediar cambios, el próximo parte médico sería compartido el miércoles 7 de octubre.

El parte médico de Mirtha Legrand.

El parte médico de Mirtha Legrand.

El último parte médico de Mirtha Legrand

El último parte médico, emitido el lunes por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, había anticipado una evolución favorable.

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, rezaba el comunicado, que también anunciaba un nuevo parte para el miércoles “de no mediar cambios”.

El alta se adelantó a ese cronograma previsto, luego de que el equipo médico evaluara que la conductora reunía las condiciones necesarias para continuar su recuperación fuera del sanatorio.

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