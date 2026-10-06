El parte médico de Mirtha Legrand.

El último parte médico de Mirtha Legrand

El último parte médico, emitido el lunes por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, había anticipado una evolución favorable.

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, rezaba el comunicado, que también anunciaba un nuevo parte para el miércoles “de no mediar cambios”.

El alta se adelantó a ese cronograma previsto, luego de que el equipo médico evaluara que la conductora reunía las condiciones necesarias para continuar su recuperación fuera del sanatorio.