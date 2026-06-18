Murió la actriz de "El aro" y la voz de "Lilo y Stitch"

La situación se agravó durante ese año y el siguiente, cuando tuvo varios arrestos consecutivos, el primero por conducir un vehículo reportado como robado y luego por ser hallada en posesión de sustancias ilícitas.

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Daveigh Chase, nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, e inició su carrera a los 7 años con comerciales televisivos; su primera aparición formal en la pantalla chica llegó en 1998, en un episodio de la serie “Sabrina, la bruja adolescente”.

Estudió comedia musical y en 2002 alcanzó la fama cuando le puso voz a Lilo Pelekai en la exitosa película animada de Disney "Lilo & Stitch", trabajo por el que obtuvo un premio Annie. Poco después se convirtió en Samara Morgan, la inquietante niña de cabello largo que emergía del televisor en el filme "El aro". Esta interpretación le valió el premio MTV Movie Award a Mejor Villana que la consolidó como una de las jóvenes actrices más prometedoras de Hollywood.

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En 2009 interpretó a Samantha Darko en "Donnie Darko" y fue la voz de Chihiro en la versión en inglés de la película de Studio Ghibli "El viaje de Chihiro".

En televisión tuvo un papel destacado -como Rhonda Volmer- en la serie de HBO "Big Love", además de participar en producciones como "Oliver Beene" (2003), "CSI", "Cold Case", "ER", "Sabrina, la bruja adolescente" y "Charmed".

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Sus dos últimas apariciones en el cine fueron en 2016 en los largometrajes de horror y suspenso "Jack Goes Home" -junto a Rory Culkin- y "American Romance".