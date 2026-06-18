Murió la actriz de "El aro" y la voz de "Lilo y Stitch"

La actriz estadounidense tenía 35 años, a lo largo de su vida había atravesado problemas de desnutrición y con estupefacientes.
La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror "El aro" y por poner su voz al personaje de Lilo en la versión animada de "Lilo & Stitch" (2002), murió a los 35 años, a raíz de complicaciones derivadas de una meningitis y una infección en la sangre que desencadenaron un cuadro de sepsis, según lo informó Roy Hernández, su pareja.
A principios de este mes, la intérprete debió ser internada por un cuadro de desnutrición severa, para la cual, su esposo había realizado una colecta donde pedía ayuda económica para darle “consuelo, hogar y paz” debido a la situación económica crítica que atravesaban.
En los últimos años, Daveigh Chase tuvo serio inconvenientes con el consumo de estupefacientes, por lo que estuvo lejos de los grandes proyectos de Hollywood, realizando muy pocas apariciones en la industria audiovisual.
Durante el 2017, la intérprete enfrentó una investigación policial luego de abandonar a un individuo en estado crítico por sobredosis en las afueras de un centro médico en Los Ángeles y aunque se determinó que no tenía responsabilidad directa en el posterior fallecimiento de la persona, el incidente le causó un gran daño a su reputación.
La situación se agravó durante ese año y el siguiente, cuando tuvo varios arrestos consecutivos, el primero por conducir un vehículo reportado como robado y luego por ser hallada en posesión de sustancias ilícitas.
Daveigh Chase, nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, e inició su carrera a los 7 años con comerciales televisivos; su primera aparición formal en la pantalla chica llegó en 1998, en un episodio de la serie “Sabrina, la bruja adolescente”.
Estudió comedia musical y en 2002 alcanzó la fama cuando le puso voz a Lilo Pelekai en la exitosa película animada de Disney "Lilo & Stitch", trabajo por el que obtuvo un premio Annie. Poco después se convirtió en Samara Morgan, la inquietante niña de cabello largo que emergía del televisor en el filme "El aro". Esta interpretación le valió el premio MTV Movie Award a Mejor Villana que la consolidó como una de las jóvenes actrices más prometedoras de Hollywood.
En 2009 interpretó a Samantha Darko en "Donnie Darko" y fue la voz de Chihiro en la versión en inglés de la película de Studio Ghibli "El viaje de Chihiro".
En televisión tuvo un papel destacado -como Rhonda Volmer- en la serie de HBO "Big Love", además de participar en producciones como "Oliver Beene" (2003), "CSI", "Cold Case", "ER", "Sabrina, la bruja adolescente" y "Charmed".
Sus dos últimas apariciones en el cine fueron en 2016 en los largometrajes de horror y suspenso "Jack Goes Home" -junto a Rory Culkin- y "American Romance".
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