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Rocío Oliva furiosa con el uso de Diego Maradona en un video con IA: "No me gusta que..."

 - Por Noelia Santone

La expareja del jugador de fútbol se mostró en contra del uso de la imagen y de la voz para el mensaje transmitido en una publicidad, por la que se cobró miles de dólares.

Rocío Oliva, expareja de Diego Maradona, "prendió el ventilador". La deportista opinó, sin filtro, del comercial con fines de apuesta en el juego que tiene como protagonista al ídolo deportivo. Y apuntó, sin vueltas. "Si usan la imagen de Diego que sea para algo lindo y que los chicos puedan copiar".

"Me parece que está mal", fue lo primero que dijo Rocío, en un móvil para LAM, -el programa de Ángel De Brito, en las noches de América-, al ser consultada por el uso de la imagen y de la voz del recordado Diego, para el comercial con un fin de apuesta de dinero para una actividad lúdica. "Que Diego sea un ejemplo para las cosas buenas. No me gusta para nada que lucren con eso".

Rocío Oliva, nota 1
La publicidad donde se lo ve a Diego Maradona publicitando una marca de apuesta de juego, hecha con inteligencia artificial.

La publicidad donde se lo ve a Diego Maradona publicitando una marca de apuesta de juego, hecha con inteligencia artificial.

"Si usan la imagen de Diego que sea para algo lindo y que los chicos puedan copiar", definió Oliva, dejando en claro que no le molesta que se lucre con quien fue su pareja durante siete años pero si con el fin con el que es "utilizado", bajo la autorización de sus hijas, Dalma y Gianinna (habrían recibido 20.000 dólares cada una), Jana (5.000 dólares), Diego Junior y Dieguito Fernando (10.000 dólares, por su parte) , quien recibieron una importante suma de dinero en dólares, a cambio de la autorización de los derechos.

Rocío Oliva video de Diego Maradona con Inteligencia Artificial

CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE MARADONA Y LIO MESSI, SEGÚN OLIVA

“¿Qué hablaba Diego de Messi?”, le preguntó De Brito, en otro tramo de la entrevista. Y Rocío contó que “El Diez” le repetía lo mismo que decía en público sobre Lionel: es un gran jugador”.

Rocío Oliva, nota 2
Rocío y Diego estuvieron en pareja desde el 2011 hasta el 2018, es decir, siete años juntos.

Rocío y Diego estuvieron en pareja desde el 2011 hasta el 2018, es decir, siete años juntos.

"A Messi lo vi en varias oportunidades. Es muy simpático y siempre lo noté muy fanático de Diego. engo un recuerdo de que Diego lo saludó. Le dijo ‘bueno, chau, nos vemos’ y después lo vemos correr a Messi entre la gente para volver a saludarlo. Y yo pensando ‘¡cómo si ya lo saludó!’. Pero, nada, quería estar un ratito más con él", recordó, OIiva.

Rocío Oliva, nota 3
Diego Maradona y Lionel Messi juntos, en el campo de juego.

Diego Maradona y Lionel Messi juntos, en el campo de juego.

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