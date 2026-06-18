Rocío Oliva furiosa con el uso de Diego Maradona en un video con IA: "No me gusta que..."

Rocío Oliva video de Diego Maradona con Inteligencia Artificial

CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE MARADONA Y LIO MESSI, SEGÚN OLIVA

“¿Qué hablaba Diego de Messi?”, le preguntó De Brito, en otro tramo de la entrevista. Y Rocío contó que “El Diez” le repetía lo mismo que decía en público sobre Lionel: “ es un gran jugador”.

Rocío Oliva, nota 2 Rocío y Diego estuvieron en pareja desde el 2011 hasta el 2018, es decir, siete años juntos.

"A Messi lo vi en varias oportunidades. Es muy simpático y siempre lo noté muy fanático de Diego. engo un recuerdo de que Diego lo saludó. Le dijo ‘bueno, chau, nos vemos’ y después lo vemos correr a Messi entre la gente para volver a saludarlo. Y yo pensando ‘¡cómo si ya lo saludó!’. Pero, nada, quería estar un ratito más con él", recordó, OIiva.