Rocío Oliva furiosa con el uso de Diego Maradona en un video con IA: "No me gusta que..."

La expareja del jugador de fútbol se mostró en contra del uso de la imagen y de la voz para el mensaje transmitido en una publicidad, por la que se cobró miles de dólares.
Rocío Oliva, expareja de Diego Maradona, "prendió el ventilador". La deportista opinó, sin filtro, del comercial con fines de apuesta en el juego que tiene como protagonista al ídolo deportivo. Y apuntó, sin vueltas. "Si usan la imagen de Diego que sea para algo lindo y que los chicos puedan copiar".
"Me parece que está mal", fue lo primero que dijo Rocío, en un móvil para LAM, -el programa de Ángel De Brito, en las noches de América-, al ser consultada por el uso de la imagen y de la voz del recordado Diego, para el comercial con un fin de apuesta de dinero para una actividad lúdica. "Que Diego sea un ejemplo para las cosas buenas. No me gusta para nada que lucren con eso".
"Si usan la imagen de Diego que sea para algo lindo y que los chicos puedan copiar", definió Oliva, dejando en claro que no le molesta que se lucre con quien fue su pareja durante siete años pero si con el fin con el que es "utilizado", bajo la autorización de sus hijas, Dalma y Gianinna (habrían recibido 20.000 dólares cada una), Jana (5.000 dólares), Diego Junior y Dieguito Fernando (10.000 dólares, por su parte) , quien recibieron una importante suma de dinero en dólares, a cambio de la autorización de los derechos.
"No estoy de acuerdo con esas cosas", insistió la futbolista, sobre el concepto de la publicidad que lo tiene como protagonista a Diego, aprovechando los tiempos del mundial. En esa línea, la rubia ejemplificó: "vino un cantante a mi programa de streaming y dijo justamente esto, que espera que cada niño siga teniendo la ilusión de querer ser Maradona".
“¿Qué hablaba Diego de Messi?”, le preguntó De Brito, en otro tramo de la entrevista. Y Rocío contó que “El Diez” le repetía lo mismo que decía en público sobre Lionel: “ es un gran jugador”.
"A Messi lo vi en varias oportunidades. Es muy simpático y siempre lo noté muy fanático de Diego. engo un recuerdo de que Diego lo saludó. Le dijo ‘bueno, chau, nos vemos’ y después lo vemos correr a Messi entre la gente para volver a saludarlo. Y yo pensando ‘¡cómo si ya lo saludó!’. Pero, nada, quería estar un ratito más con él", recordó, OIiva.
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