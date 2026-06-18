Gran Hermano Generación Dorada: quedó definida la nueva placa

En esta semana, Matías Hanssen resultó el líder y debió decidir que cuatro jugadores no podrían votar, y para eso eligió a Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto. Además, después de que todos los jugadores pasaran por el confesionario y nominaran a sus compañeros para formar la nueva placa nominaran y se formara la placa, también tuvo la potestad de bajar a uno de los participantes y para eso eligió a Nenu López.