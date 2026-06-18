Gran Hermano Generación Dorada: quedó definida la nueva placa

En una nueva Gala de Nominación, se definieron los participantes que quedaron en la cuerda floja de cara a la próxima Gala de Eliminación del lunes 22 de junio.
En la noche del miércoles 17 de junio se llevó a cabo una nueva Gala de la Nominación, correspondiente a la decimoséptima semana de juego y por ese motivo, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada pasaron por el confesionario para expresar su voto.
En esta semana, Matías Hanssen resultó el líder y debió decidir que cuatro jugadores no podrían votar, y para eso eligió a Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto. Además, después de que todos los jugadores pasaran por el confesionario y nominaran a sus compañeros para formar la nueva placa nominaran y se formara la placa, también tuvo la potestad de bajar a uno de los participantes y para eso eligió a Nenu López.
Después de que el de los participantes habilitados nominaran, la placa quedó conformada por: Titi Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. En esta oportunidad, el voto de los espectadores será totalmente negativo, y el proximo lunes 22 de junio el jugador elegido por el soberano deberá abandonar la casa en la Gala de Eliminación.
comentar