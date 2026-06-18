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Gran Hermano Generación Dorada: quedó definida la nueva placa

En una nueva Gala de Nominación, se definieron los participantes que quedaron en la cuerda floja de cara a la próxima Gala de Eliminación del lunes 22 de junio.

En la noche del miércoles 17 de junio se llevó a cabo una nueva Gala de la Nominación, correspondiente a la decimoséptima semana de juego y por ese motivo, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada pasaron por el confesionario para expresar su voto.

En esta semana, Matías Hanssen resultó el líder y debió decidir que cuatro jugadores no podrían votar, y para eso eligió a Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto. Además, después de que todos los jugadores pasaran por el confesionario y nominaran a sus compañeros para formar la nueva placa nominaran y se formara la placa, también tuvo la potestad de bajar a uno de los participantes y para eso eligió a Nenu López.

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Después de que el de los participantes habilitados nominaran, la placa quedó conformada por: Titi Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. En esta oportunidad, el voto de los espectadores será totalmente negativo, y el proximo lunes 22 de junio el jugador elegido por el soberano deberá abandonar la casa en la Gala de Eliminación.

ADEMÁS: La Selección también goleó en el rating

Todos los votos:

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  • STEFFANY “CAMPANITA” PEREIRA: 2 para Nenu y 1 para Titi.
  • CHARLOTTE CANIGGIA: 2 para Titi y 1 para Manu.
  • ANDREA DEL BOCA: 2 para Sol y 1 para Cola.
  • CINZIA FRANCISCHIELLO: 2 para Emanuel y 1 para Luana.
Captura de pantalla 2026-06-18 a las 12.44.45a.m.
CINZIA FRANCISCHIELLO

CINZIA FRANCISCHIELLO

  • YISELA “YIPIO” PINTOS: 2 para Cinzia y 1 para Campanita.
  • YANINA ZILLI: 2 para Tamara y 1 para Titi.
  • EMANUEL DI GIOIA: 2 para Cinzia y 1 para Titi.
  • LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Titi y 1 para Manu.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Emanuel y 1 para Alejandra.
Captura de pantalla 2026-06-18 a las 12.45.52a.m.
  • MATÍAS HANSSEN: 2 para Titi y 1 para Cinzia.
  • NENU LÓPEZ: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.
  • MANUEL IBERO: 2 para Campanita y 1 para Nigro.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para Manu y 1 para Yipio.
  • SOLANGE ABRAHAM*: 3 para Emanuel y 2 para Yipio. * hizo la espontánea pero sus votos fueron anulados por Franco Zunino.
Captura de pantalla 2026-06-18 a las 12.46.59a.m.
  • TITI TCHERKASKI: 2 para Tamara y 1 para Campanita.
  • SEBASTIÁN COLA: 2 para Titi y 1 para Manu.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.

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