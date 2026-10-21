Una vez finalizada en esa etapa, formó parte de WC y Héroes. A finales de los '80, un desprendimiento de la banda Punto Rojo -encabezado por el guitarrista Walter Giardino y el baterista “Turco” Andino- y se unió a exmiembros de WC para lanzar Rata Blanca.

Blanch grabó las voces del primer álbum homónimo del grupo, publicado en 1988. En ese disco le puso la voz a El sueño de la gitana, Rompe el hechizo y Sólo para amarte, entre otros temas. Y al cabo de esas sesiones, se alejó de la banda y fue reemplazado por Adrián Barilari.

El posteo de Adrián Barilari para despedir a Saúl Blanch.

Allá por 1990 editó su primer álbum solista, Fiel a sus fieles, que presentó en vivo en el teatro Arlequines. Años después, en 2005, rescató aquel material para reeditarlo en CD con un tema extra, y en 2006 apostó por un nuevo giro con el lanzamiento de Saúl Blanch Revancha: Refugiado.

En 2013, Blanch volvió a cantar con sus excompañeros de Rata Blanca en los conciertos por los 25 años de la banda. Y en marzo pasado había participado de tres conciertos realizados por el grupo en el Teatro de Flores.

Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, lo despidió a través de sus redes sociales: "Recordarte siempre y agradecerte por dejar este legado compartido en varios escenarios con vos. Quepd, querido Saúl".