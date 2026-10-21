Tenía 75 años y fue una de las voces emblemáticas del rock pesado en el país. Empezó a desarrollar su carrera a mediados de los '70 y en marzo pasado había vuelto a cantar con Rata Blanca en tres conciertos especiales.
Saúl Blanch, el primer cantante del grupo Rata Blanca y uno de los símbolos del heavy metal argentino, murió este miércoles a los 75 años en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Durante las últimas semanas había permanecido internado en terapia intensiva.
La muerte del artista fue dada a conocer por el periodista César Fuentes Rodríguez. “Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, que estaba desde hace tiempo hospitalizado”, publicó en su cuenta de Instagram.
"Plus, Rata Blanca y su carrera solista son hitos que nunca olvidaremos de una voz que sin duda abrió y marcó caminos", destacó en su posteo. Y agregó: "Me ha llegado el comentario de que la familia no quiere exposición y no habría velatorio: ‘Se fue como quiso. Todo rock’. Copa en alto y brindis por la partida de un grande mientras suena su legado música".
Nacido el 8 de septiembre de 1951, el cantante inició su trayectoria artística a mediados de los '70, cuando estuvo al frente de Plus, una de las bandas fundacionales del hard rock en nuestro país. Junto a ese grupo grabó los discos No pisar el infinito (reeditado en 1996 bajo el título Melancólica Muchacha) y Escuela de rock ‘n’ roll.
Una vez finalizada en esa etapa, formó parte de WC y Héroes. A finales de los '80, un desprendimiento de la banda Punto Rojo -encabezado por el guitarrista Walter Giardino y el baterista “Turco” Andino- y se unió a exmiembros de WC para lanzar Rata Blanca.
Blanch grabó las voces del primer álbum homónimo del grupo, publicado en 1988. En ese disco le puso la voz a El sueño de la gitana, Rompe el hechizo y Sólo para amarte, entre otros temas. Y al cabo de esas sesiones, se alejó de la banda y fue reemplazado por Adrián Barilari.
Allá por 1990 editó su primer álbum solista, Fiel a sus fieles, que presentó en vivo en el teatro Arlequines. Años después, en 2005, rescató aquel material para reeditarlo en CD con un tema extra, y en 2006 apostó por un nuevo giro con el lanzamiento de Saúl Blanch Revancha: Refugiado.
En 2013, Blanch volvió a cantar con sus excompañeros de Rata Blanca en los conciertos por los 25 años de la banda. Y en marzo pasado había participado de tres conciertos realizados por el grupo en el Teatro de Flores.
Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, lo despidió a través de sus redes sociales: "Recordarte siempre y agradecerte por dejar este legado compartido en varios escenarios con vos. Quepd, querido Saúl".
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