"Quiero agradecer a todos los que se preocuparon, me llamaron y escribieron. Tuve un choque muy fuerte por culpa de la irresponsabilidad e inconsciencia de una chica que no le importó nada. Manejaba con su perro encima, dobló a la izquierda en una avenida y provocó esto", contó.

Viale continuó indicando que la mujer "no tuvo ni siquiera la delicadeza de preguntarme cómo estaba o pedirme perdón. Tampoco de acompañarme al hospital o preocuparse por mi estado. En fin... la saque muy barata", agregó indignado.

Además, el hijo de Marcela Tinayre (69) brindó diferentes agradecimientos. "No quiero dejar de agradecer a los que frenaron y a los que caminaban por ahí y me ayudaron. A los testigos. A la policía de la ciudad por sur rapidez y preocupación. Al personal del SAME, al personal y médicos del Hospital Rivadavia y del Mater Dei", indicó.

ADEMÁS:

"Y en especial a mi familia, amigos y todos los que se preocuparon por mí. Una persona así de inconsciente te puede arruinar la vida en un segundo. Gracias. Estoy bien", cerró su hilo en Twitter.

El productor fue trasladado rápidamente al Hospital Rivadavia y, en segundo lugar, al sanatorio Mater Dei, donde lo visitó su madre.

Según trascendió, solo sufrió "politraumatismos leves" y su estado de salud es bueno. Aunque la historia podría haber sido muy distinta de no haber sido porque llevaba casco.