Nazarena Vélez contó qué pasó el día que Barbie se "cortó las venas"

EL ACCIDENTE DE NAZARENA, EN PANAMERICANA

En las últimas horas, mientras Nazarena conducía de su casa, en zona norte al canal donde se hace su programa, en Palermo, sufrió un incidente en la Panamericana. La actriz recibió un piedrazo inesperado en su parabrisa, que saltó del vehículo que la antecedía, mientras ella conducía por el carril rápido.

"Si yo venía boludeando o sin querer agarraba el cel, me hacía mierda. Asesinos absolutos los que tienen piedras y todo ese tipo de cosas sueltas en una camioneta porque como me cayó a mí, si le cae a una moto, lo mata. El susto que me pegué fue grande”, definió, Vélez.