Nazarena Vélez contó qué pasó el día que Barbie se "cortó las venas"

En Story Time, por stream, la actriz contó cómo vivió el día en que su hija sufrió un accidente con una mesa de vidrio. "Se fue sola a la clínica".
Nazarena Vélez sorprendió a su hija, Barbie y a los teleoyentes al contar los detalles del día en que su hija terminó con las venas cortas, y tuvo que ser asistida. La conductora compartió los detalles de un momento poco feliz en la vida de ambas. “Hija de pu..., te querés morir. ¿Por qué me hacés esto?”.
“Yo me acuerdo el día que viniste con las venas cortadas...”, comenzó a contar, Nazarena. Y la primera reacción Barbie fue una mezcla de risas con nervios, a sabiendas de que lo que estaba empezando a decir su madre, podía generar repercusión mediática. “No, pará, hija, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir esto así?”.
Los hechos indicaban que Barbieri se había golpeado las muñecas en una mesa de vidrio y, a consecuencia, terminó con cortaduras. En vez de llamar a su madre para decirle: ‘Mamá, mirá...’ Se fue sola a la clínica”, recordó, Vélez, molesta porque su hija no la había contactado en ese momento de necesidad.
“Eran las 4 de la mañana. La herida era en la muñeca. Y la decisión que tomé fue no despertar a mi mamá", justificó la joven, al aire de Story Time, el programa que comparten madre e hija, en el streams Bondi Live. “Llego muy tranquila y le digo: ‘Ma, escúchame, está todo bien. Solamente me cosieron acá’, agregó, Barbie. Y, sobre el final, se conoció cuál fue la reacción de Nazarena. “Hija de pu..., te querés morir. ¿Por qué me hacés esto?”.
En las últimas horas, mientras Nazarena conducía de su casa, en zona norte al canal donde se hace su programa, en Palermo, sufrió un incidente en la Panamericana. La actriz recibió un piedrazo inesperado en su parabrisa, que saltó del vehículo que la antecedía, mientras ella conducía por el carril rápido.
"Si yo venía boludeando o sin querer agarraba el cel, me hacía mierda. Asesinos absolutos los que tienen piedras y todo ese tipo de cosas sueltas en una camioneta porque como me cayó a mí, si le cae a una moto, lo mata. El susto que me pegué fue grande”, definió, Vélez.
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