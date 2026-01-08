Netflix: cuándo se estrena el documental de Stranger Things que dará final a la serie

Luego del final de Stranger Things 5 y del intenso debate generado entre los fanáticos, Netflix confirmó el estreno de “Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5”, un documental que profundiza en el proceso creativo y técnico de la temporada final.

El especial, dirigido por Martina Radwan, siguió durante un año completo el trabajo del elenco y del equipo de producción, mostrando cómo se construyó el cierre de la historia ambientada en Hawkins. El documental se estrenará en la plataforma el lunes 12 de enero.

El anuncio llega en un contexto marcado por el revuelo que provocó la llamada Conformity Gate, una teoría viral que sostenía la existencia de un supuesto noveno episodio secreto. La especulación indicaba que ese capítulo se estrenaría el 7 de enero, pero fue desmentida de manera categórica.

St La producción muestra el trabajo del elenco y del equipo técnico durante el cierre definitivo de la serie de Netflix.

El medio especializado Variety confirmó que no existe ningún episodio oculto, poniendo fin a una de las conspiraciones más comentadas tras el cierre de la serie. Además, las cuentas oficiales de Stranger Things en Instagram, TikTok y X aclaran que “todos los episodios ya están disponibles”.

La teoría había ganado fuerza a partir de supuestas pistas ocultas en el último capítulo: errores de vestuario, cambios en la escenografía, objetos fuera de lugar e incluso presuntos mensajes en código Morse que, según los fans, indicaban que Vecna seguía con vida y que el final era una ilusión.

Sin embargo, los hermanos Matt y Ross Duffer ya habían desmentido versiones similares en entrevistas posteriores al estreno, negando la existencia de escenas eliminadas o material secreto. “La serie se ha vuelto tan masiva que hay muchísima desinformación”, explicó Matt Duffer.

De esta manera, el documental aparece como el último contenido oficial del universo Stranger Things, sellando el final definitivo de la historia y ofreciendo a los seguidores una mirada íntima del cierre de la serie, sin capítulos ocultos ni sorpresas pendientes.