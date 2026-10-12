Según datos de la compañía de medición de audiencias y análisis de mercado Nielsen, en julio pasado YouTube concentró el 14,2% del tiempo de visualización de televisión en streaming en Estados Unidos, casi el doble que Netflix (7,8%). A esto se suma el fuerte descenso de la acción de la compañía que -según varios reportes- ha perdido más del 40% de su valor en el último año. El anuncio de los recortes llega pocos días antes de que Netflix presente sus resultados del tercer trimestre, previstos para el 20 de octubre.

Los despidos en Netflix se enmarcan en una tendencia actual del sector del entretenimiento y la tecnología, donde varias compañías están ajustando la cantidad de personal para controlar costos, mejorar márgenes y responder a un entorno más competitivo. Por su parte, la empresa continúa diversificando su negocio con inversiones en publicidad, eventos en vivo, deportes y gaming, al tiempo que mantiene un presupuesto elaboración de contenido elevado.