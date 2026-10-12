El gigante estaría preparando un recorte de personal a nivel mundial. Las áreas creativas, incluido el equipo de largometrajes, estarían entre las más afectadas.
Netflix estaría por anunciar una de las mayores reestructuraciones de personal de su historia reciente, según informaciones periodísticas de medios especializados, el gigante del streaming planea eliminar alrededor del 5% de personal -aproximadamente 800 puestos de trabajo- en una ronda de despidos que podría concretarse en las próximas semana.
La información, difundida inicialmente por Puck News y luego corroborada por el Los Angeles Times -entre otros medios- indica que el recorte formaría parte de una reestructuración significativa. La compañía, que hasta diciembre de 2025 contaba con unos 16.000 empleados a tiempo completo (el 68% trabaja en Estados Unidos y Canadá), no ha confirmado oficialmente los planes, pero fuentes cercanas a la operación señalaron que las áreas creativas, incluido el equipo de largometrajes, estarían entre las más afectadas.
De confirmarse, se trataría del mayor ajuste de personal de Netflix desde 2022, cuando la empresa despidió a unos 450 trabajadores tras registrar su primera caída de suscriptores en más de una década.
La decisión del gigante del streaming llega en un momento en el que los inversores están más exigentes con los resultados de la compañía, y a pesar de que Netflix sigue reportando crecimiento de ingresos de dos dígitos en todas sus regiones geográficas, el engagement -compromiso- de los usuarios se ha desacelerado de forma notable: las horas de visualización aumentaron apenas un 2% interanual en el primer semestre de 2026. “En general, no estamos creciendo tan rápido como quiero y estamos trabajando para acelerar ese ritmo”. aseguró el mes pasado el co-CEO Ted Sarandos reconoció el problema en la cumbre empresarial y de entretenimiento de alto perfil Bloomberg Screentime Conference.
Según datos de la compañía de medición de audiencias y análisis de mercado Nielsen, en julio pasado YouTube concentró el 14,2% del tiempo de visualización de televisión en streaming en Estados Unidos, casi el doble que Netflix (7,8%). A esto se suma el fuerte descenso de la acción de la compañía que -según varios reportes- ha perdido más del 40% de su valor en el último año. El anuncio de los recortes llega pocos días antes de que Netflix presente sus resultados del tercer trimestre, previstos para el 20 de octubre.
Los despidos en Netflix se enmarcan en una tendencia actual del sector del entretenimiento y la tecnología, donde varias compañías están ajustando la cantidad de personal para controlar costos, mejorar márgenes y responder a un entorno más competitivo. Por su parte, la empresa continúa diversificando su negocio con inversiones en publicidad, eventos en vivo, deportes y gaming, al tiempo que mantiene un presupuesto elaboración de contenido elevado.
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