Nick Cave confirmó la muerte de su hijo Jethro Lazenby

"Con mucha tristeza puedo confirmar que mi hijo, Jethro, ha fallecido", señaló este lunes el polifacético cantante que reside en el Reino Unido, en un escueto comunicado difundido por la publicación musical británica NME.

En el texto, el líder de los Bad Seeds, de 64 años, agrega que estaría "agradecido" si "en estos momentos" su familia pudiera disfrutar de "privacidad".

Lazenby, que trabajó como actor, fotógrafo y modelo y que también utilizaba el nombre de Jethro Cave, había estado en prisión a comienzos de año por haber agredido a su madre, la modelo Beau Lazenby, en Melbourne.

Su detención se produjo el 8 de marzo, luego de que le golpeara la cara con la rodilla durante una discusión. Si bien el abogado de Jethro alegó que sufría esquizofrenia, fue encarcelado porque ya tenía un historial penal, incluidas otras agresiones contra mujeres, entre ellas su novia, en 2018.

FSVUm4nUYAAJ_uX.png Nick Cave, con su hijo.

Nacido en Melbourne en 1991, Jethro se enteró de que el conocido músico australiano era su padre cuando tenía ocho años. Según señaló en varias entrevistas, la relación entre el joven y Cave mejoró con el tiempo, una vez que el niño llegó a la adolescencia.

La noticia de su fallecimiento llega siete años después de que Cave perdiera a otro de sus hijos, Arthur, cuya madre es la actual pareja de Cave, la diseñadora británica Susie Bick, que falleció a los 15 años al caer accidentalmente de un precipicio en Brighton, en Inglaterra, luego de haber tomado LSD.

En un comunicado en el que anunciaba su muerte, el músico lo describía como un “niño hermoso, feliz y cariñoso”.

El músico de The Bad Seeds, conocido por éxitos como “Into My Arms” y “One More Time With Feeling”, ha padecido de este modo la muerte de dos de sus cuatro descendientes.