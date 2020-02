No logra enamorarse después de Diego: Rocío Oliva duró un mes con su novio

Si bien la mujer siempre mantuvo en secreto la identidad del muchacho con quien disfrutó de un apasionado romance en Arraial Do Cabo en Brasil, explicó que "no estoy de novia. Esa historia quedó en Brasil, fue un amor de verano".

Algunas semanas antes de confirmar la triste noticia, Rocío había asegurado que se trataba de una relación "muy relajada" e insistió en que "es todo muy libre porque no es momento de ir a fondo. Yo salgo de una relación y estoy con mis cosas. Creo que es un trampolín como para despegar de una situación. Ahora con esta persona me decidí, pero quizás pase algo y ya no lo quiera conocer más; pero yo ya me animé a dar un gran paso".

Tras oficializar su ruptura, Oliva viajó a Mar del Plata donde se tomó unos días de descanso y diversión junto a su familia, antes de regresar a Buenos Aires y enfocarse en el nuevo proyecto laboral que la mantendrá ocupada este año.

Es que la ex mujer del Diez, forma parte del panel "Fútbol sin manchas", el nuevo programa que irá todos los domingos a las 13 horas por Canal 26 y que ayer salió por primera vez al aire. Allí aportará su experiencia como jugadora y sumará una voz femenina en el panel.



